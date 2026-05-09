«У нас есть разногласия»: канцлер Германии осудил поездку Фицо в Москву 0 379

Дата публикации: 09.05.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц публично раскритиковал поездку премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на мероприятия 9 мая. Фицо стал единственным представителем стран ЕС, посетившим российскую столицу в дни военного парада.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сожалеет о визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву во время мероприятий, посвященных 9 мая.

Об этом Мерц сказал на пресс-конференции в Стокгольме вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Роберт Фицо знает, что у нас есть разногласия. Мне очень жаль, и мы еще поговорим с ним об этом дне в Москве», — заявил глава немецкого правительства.

Фицо оказался единственным лидером страны Евросоюза, посетившим Москву в дни проведения военного парада на Красной площади.

Хотя словацкий премьер непосредственно в параде не участвовал, накануне он возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

В субботу Фицо также встретился с Владимиром Путиным.

Поездка вызвала заметный резонанс в Европе на фоне продолжающейся войны России против Украины и общей линии большинства стран ЕС на политическую изоляцию Кремля.

Для Брюсселя подобные визиты сейчас воспринимаются не просто как дипломатические контакты, а как политический сигнал внутри самого Евросоюза.

Роберт Фицо и ранее занимал более осторожную и критическую позицию по вопросам военной помощи Украине и антироссийских санкций, что регулярно вызывало споры с рядом европейских партнеров.

Заявление Мерца показывает, что внутри ЕС сохраняются серьезные разногласия по поводу отношений с Москвой и символических жестов, связанных с Россией.

При этом официальных санкций или мер в отношении Словакии со стороны Евросоюза не обсуждается.

