Канцлер Германии Фридрих Мерц публично раскритиковал поездку премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на мероприятия 9 мая. Фицо стал единственным представителем стран ЕС, посетившим российскую столицу в дни военного парада.

Об этом Мерц сказал на пресс-конференции в Стокгольме вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Роберт Фицо знает, что у нас есть разногласия. Мне очень жаль, и мы еще поговорим с ним об этом дне в Москве», — заявил глава немецкого правительства.

Фицо оказался единственным лидером страны Евросоюза, посетившим Москву в дни проведения военного парада на Красной площади.

Хотя словацкий премьер непосредственно в параде не участвовал, накануне он возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

В субботу Фицо также встретился с Владимиром Путиным.

Поездка вызвала заметный резонанс в Европе на фоне продолжающейся войны России против Украины и общей линии большинства стран ЕС на политическую изоляцию Кремля.

Для Брюсселя подобные визиты сейчас воспринимаются не просто как дипломатические контакты, а как политический сигнал внутри самого Евросоюза.

Роберт Фицо и ранее занимал более осторожную и критическую позицию по вопросам военной помощи Украине и антироссийских санкций, что регулярно вызывало споры с рядом европейских партнеров.

Заявление Мерца показывает, что внутри ЕС сохраняются серьезные разногласия по поводу отношений с Москвой и символических жестов, связанных с Россией.

При этом официальных санкций или мер в отношении Словакии со стороны Евросоюза не обсуждается.