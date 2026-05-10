Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

WSJ: Израиль тайно создал военную базу в пустыне Ирака перед ударами по Ирану 0 312

В мире
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: WSJ: Израиль тайно создал военную базу в пустыне Ирака перед ударами по Ирану

Израиль незадолго до начала ударов по Ирану создал секретную военную базу в пустыне Ирака. По данным американских чиновников, объект использовался как скрытый логистический центр для операций ВВС и спецподразделений.

По данным Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, в феврале Израиль создал секретную военную базу в иракской пустыне для обеспечения своей воздушной операции против Ирана.

Издание отмечает, что Израиль построил эту базу незадолго до начала американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля, чтобы она служила логистическим центром для обеспечения ВВС Израиля.

В ней также размещались подразделения специальных сил и поисково-спасательные команды, готовые к действиям в случае сбития израильских пилотов, говорится в публикации.

По данным WSJ, для защиты аванпоста израильские войска даже нанесли авиаудары по иракским силам, которые в начале марта чуть было не обнаружили его.

В результате ударов погиб один иракский солдат, как тогда заявили в Багдаде, после того как иракские СМИ сообщили, что местный пастух стал свидетелем "необычной военной активности", в частности вертолетов и стрельбы в отдаленной местности.

Как пишет WSJ, израильские удары позволили отвлечь иракские силы от дальнейшего расследования. В ЦАХАЛ отказались комментировать эту информацию.

Ирак, который изначально обвинил в мартовской атаке США, тогда заявил: "Эта безрассудная операция была проведена без согласования и одобрения".

Источники WSJ сообщили, что США не участвовали в этой операции.

"Похоже, что перед ударом на земле действовала некая сила, которая получала поддержку с воздуха и действовала с использованием средств, превышающих возможности наших подразделений", — заявил тогда высокопоставленный представитель иракских вооруженных сил.

В этом контексте упоминается заявление, сделанное в марте тогдашним командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром, который отметил, что во время конфликта с Ираном спецподразделения проводили "чрезвычайные" операции.

"Военнослужащие специальных подразделений ВВС в настоящее время выполняют чрезвычайные задачи, которые могут разжечь воображение", — сказал Бар, не вдаваясь в подробности.

По словам эксперта, с которым пообщался WSJ, западная пустыня Ирака, где, по сообщениям, располагалась база, является идеальным местом для секретного военного аванпоста, учитывая ее низкую плотность населения и огромные размеры.

"Это нормально, что перед операциями проводят разведку и обустраивают такие объекты", — сказал WSJ Майкл Найтс, руководитель разведывательной фирмы Horizon Engage.

Ирак, расположенный в стратегически важном месте между Иорданией и Ираном, был втянут в войну с Ираном из-за ударов по его территории с обеих сторон, поскольку уже долгое время балансирует между отношениями с Вашингтоном и Тегераном.

США уже давно требуют от Багдада разоружить мощные группировки, поддерживаемые Ираном, которые США признают террористическими организациями, и которые имеют значительное влияние на территории Ирака. Во время войны эти группировки наносили удары по американским объектам в Ираке, в частности по посольству США в Багдаде, его дипломатическому и логистическому комплексу в аэропорту столицы, а также по нефтяным месторождениям, которые находятся в подчинении иностранных компаний.

В ответ американские войска неоднократно наносили удары по их позициям и базам, в результате чего погибли десятки боевиков.

Публикация WSJ показывает, насколько глубоко Ирак оказался втянут в противостояние между Израилем, Ираном и США. Несмотря на официальные заявления о нейтралитете, территория страны все чаще становится ареной тайных операций, авиаударов и борьбы спецслужб.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лондон, Биг Бен
Изображение к статье: Пентагон, ракеты и карта Ближнего Востока
Изображение к статье: Трамп и Си
Изображение к статье: Владимир Путин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Полицейская погоня
ЧП и криминал
Изображение к статье: Луцавсала
Наша Латвия
Изображение к статье: Квантовый компьютер Hanyuan-2
Техно
Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео