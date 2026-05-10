Эпопея с "чумным" кораблем продолжается! Круизный лайнер, на борту которого произошла смертельная вспышка хантавируса, утром в воскресенье прибыл на испанский остров Тенерифе, - сообщает Deutsche Welle. В порту Puerto de Granadilla медики проверят всех находящихся на борту на наличие симптомов. Если заболевших не выявят, пассажиров начнут высаживать небольшими группами - не более пяти человек одновременно. По словам министра здравоохранения Испании Моники Гарсия, всем предписано носить маски FFP2 и брать с собой только ручную кладь.

После высадки людей доставят на автобусах в аэропорт, откуда они вылетят на родину специальными рейсами без стандартной процедуры регистрации. Эвакуационные рейсы запланированы на воскресенье и понедельник. По прибытии домой пассажиров ожидает карантин, поскольку инкубационный период вируса может длиться несколько недель.

Как сообщает сегодня канал CGTN, пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, будут эвакуированы 10 авиарейсами, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, это могут быть примерно шесть вылетов для государств Евросоюза и порядка четырёх для других. В том числе, как отметил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, самолёты для вывоза своих граждан направят Бельгия, Франция, Германия, Ирландия и Нидерланды, ещё два ожидаются от ЕС, а США и Великобритания выразили готовность предоставить борты для граждан других стран. Туристов должны обследовать, а дома отправить на карантин. При этом, по мнению ВОЗ, риск распространения вируса является низким.

После завершения эвакуации судно направится в Нидерланды для полной дезинфекции. Тело погибшей гражданки Германии пока останется на борту.

На борту находятся пассажиры и экипаж из 23 стран. Во время вспышки погибли три человека. ВОЗ сообщает, что на данный момент симптомов заболевания ни у кого из оставшихся на судне нет. На остров прибыли также глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, чтобы лично контролировать операцию. Глава ВОЗ подчеркнул, что риск для жителей Тенерифе остается низким и ситуация не сопоставима с пандемией COVID-19. "Это не новый ковид", - заявил он в субботу, обращаясь к местным жителям. В преддверии прибытия лайнера на острове прошли протесты.

Ортохантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку (с кровоизлияниями), поражая все основные органы и системы, приводить к почечной недостаточности и летальному исходу.