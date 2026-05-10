На Канарских островах эвакуируют пассажиров лайнера, где вспыхнул хантавирус 0 339

В мире
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасный вирус

Круизное судно Hondius с почти 150 людьми прибыло на испанский остров Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров. В результате вспышки хантавируса на борту лайнера погибли три человека.

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла смертоносная вспышка хантавируса, в воскресенье, 10 мая, прибыл в порт Гранадилья-де-Абона на острове Тенерифе под эскортом корабля испанской жандармерии Guardia Civil. На борту лайнера находились около 150 человек.

С 8:00 по местному времени пассажиров и часть экипажа начали перевозить на берег катерами, после чего их доставят на самолеты для возвращения на родину. Большинство людей на борту - граждане стран Евросоюза, Великобритании и США. Среди пассажиров также несколько немцев.

По настоянию местных властей судно не заходит в порт, а стоит на якоре у берега. Часть экипажа останется на борту и позднее отправится с судном в Нидерланды. Судовладелец - нидерландская компания Oceanwide Expeditions.

О том, с чего началась вспышка опасного вируса читайте здесь https://bb.lv/statja/chp-i-kriminal/2026/05/10/kak-xantavirus-popal-na-lainer-detektivnaia-istoriia-s-tragiceskim-koncom

