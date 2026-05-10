Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как хантавирус попал на лайнер? Детективная история с трагическим концом 0 1256

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хантавирус под микроскопом

Есть предположение: первым заразился хантавирусом орнитолог, посетивший свалку с крысами.

Выявлен предполагаемый первый погибший от хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, им оказался 70-летний нидерландский орнитолог Лео Схилперорд, увлекавшийся наблюдением за птицами, сообщает Daily Star.

Вместе с 69-летней женой Мирьям они находились в пятимесячной орнитологической экспедиции по Южной Америке. 27 марта пара посетила свалку на окраине города Ушуайя — место, которое местные жители называют «концом света». Эта свалка, кишащая крысами, является популярным местом среди бердвотчеров, поскольку там можно увидеть редкие виды патагонских птиц .

Именно там, по версии аргентинских властей, супруги подхватили смертельный штамм хантавируса «Андес» — единственный тип этого вируса, способный передаваться от человека к человеку. Заражение, скорее всего, произошло через контакт с инфицированными грызунами на свалке.

1 апреля пара поднялась на борт лайнера MV Hondius в Ушуайе. Уже 6 апреля у Лео поднялась температура, начались головные боли, боли в животе и диарея . 11 апреля он скончался на судне. Тело оставалось на борту до 24 апреля, когда лайнер пришвартовался на острове Святой Елены.

Читайте нас также:
#медицина #Южная Америка #круизный лайнер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
3
0
0
1
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Наручники
Изображение к статье: Балтийский медведь
Изображение к статье: В аэропорту Денвера самолет насмерть сбил мужчину на взлетной полосе: после удара загорелся двигатель
Изображение к статье: Цветы у мемориала и женщина под зонтом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Полицейская погоня
ЧП и криминал
Изображение к статье: Луцавсала
Наша Латвия
Изображение к статье: Квантовый компьютер Hanyuan-2
Техно
Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео