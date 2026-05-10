Выявлен предполагаемый первый погибший от хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, им оказался 70-летний нидерландский орнитолог Лео Схилперорд, увлекавшийся наблюдением за птицами, сообщает Daily Star.

Вместе с 69-летней женой Мирьям они находились в пятимесячной орнитологической экспедиции по Южной Америке. 27 марта пара посетила свалку на окраине города Ушуайя — место, которое местные жители называют «концом света». Эта свалка, кишащая крысами, является популярным местом среди бердвотчеров, поскольку там можно увидеть редкие виды патагонских птиц .

Именно там, по версии аргентинских властей, супруги подхватили смертельный штамм хантавируса «Андес» — единственный тип этого вируса, способный передаваться от человека к человеку. Заражение, скорее всего, произошло через контакт с инфицированными грызунами на свалке.

1 апреля пара поднялась на борт лайнера MV Hondius в Ушуайе. Уже 6 апреля у Лео поднялась температура, начались головные боли, боли в животе и диарея . 11 апреля он скончался на судне. Тело оставалось на борту до 24 апреля, когда лайнер пришвартовался на острове Святой Елены.