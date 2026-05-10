Жители Германии пересаживаются на велосипеды и общественный транспорт, оставляя личные автомобили дома, следует из опроса. Причина - рост цен на топливо из-за войны в Иране.

Почти половина жителей Германии стала чаще отказываться от использования личного автомобиля из-за последствий войны США и Израиля против Ирана, выразившихся в скачке цен на топливо. Об этом заявили 48 процентов участников опроса, проведенного в ФРГ по заказу портала Verivox, сообщают в воскресенье, 10 мая, издания медиагруппы Funke.

Согласно результатам опроса, 29 процентов немцев в сложившихся условиях стали пересаживаться с машин на велосипеды, а 24 процента чаще добираются до цели на общественном транспорте.

По данным Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), цены на бензин и дизельное топливо в Германии 7 мая опустились до минимума с начала марта, когда война в Иране привела к прекращению судоходства в Ормузском проливе - одной из важнейших нефтяных артерий для всего мира. Так, 7 мая средняя цена за литр бензина E10 на заправках в ФРГ составила 1,984 евро, на дизель - 2,025 евро за литр. Это стало возможным как ввиду снижения цен на нефть на мировых рынках, так и благодаря "топливной скидке", введенной в начале мая для граждан правительством ФРГ.

Две трети (67 процентов) респондентов в том же опросе заявили, что из‑за роста цен стали более осознанно расходовать энергию. Самая распространенная мера, которой следуют 56 процентов немцев, - выключать неиспользуемые электроприборы вместо того, чтобы переводить их в режим ожидания.

Кроме того, 55 процентов опрошенных заявили, что стали убавлять мощность отопительных устройств в домах. 52 процента указали, что в целом целенаправленно сокращают потребление электроэнергии. 47 процентов респондентов также экономят горячую воду.

При этом чуть более четверти опрошенных - 27 процентов - заявили, что не экономят энергию. Но основной причиной большинство из них (52 процента) называют тот факт, что они и раньше жили экономно и не видят дополнительного потенциала для сокращений, приводит цифры "Немецкая волна".