74-летний музыкант вновь заявил, что его дети не должны рассчитывать на огромное состояние родителей. По словам Стинга, он хочет, чтобы сыновья и дочери сами строили свою жизнь и карьеру.

«Я сказал им: «Ребят, вы должны работать. Я трачу наши деньги. Я плачу за ваше образование. У вас всё есть. Идите работайте». Никакой жестокости здесь нет. Мне кажется, что в этом и есть доброта и вера в то, что они сами всего добьются. Мои дети стойкие», — ответил он.

Освобождать их от необходимости работать музыкант называет издевательством, в котором никогда не хочет оказаться повинен. Он выражает надежду, что его дети сами найдут свой путь в жизни.

От первого брака с актрисой Фрэнсис Томелти (1976–1984) у Стинга двое детей — 49-летний сын Джо и 44-летняя дочь Фуксия. Во втором браке с Труди Стайлер, заключенном в 1992 году, родилось еще четверо: дочери Микки (42 года) и Элиот (35 лет), а также сыновья Джейк (40 лет) и Джакомо (30 лет).

Стинг уверен: настоящая поддержка детей заключается не в полном обеспечении, а в воспитании самостоятельности и уверенности в собственных силах.