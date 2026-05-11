Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Переговоры США и Ирана вновь под угрозой: Трамп резко отверг условия Тегерана 0 168

В мире
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимает ответ Ирана на американские предложения по прекращению войны. Несмотря на сохраняющееся перемирие, стороны по-прежнему расходятся по ключевым условиям урегулирования.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал ответ Ирана на предложения Вашингтона по завершению войны, которую США и Израиль ведут против Тегерана с февраля.

«Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне это не нравится — совершенно неприемлемо», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По данным портала Axios, американские предложения были изложены в меморандуме из 14 пунктов.

Среди ключевых требований США — прекращение Ираном обогащения урана, восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив и смягчение санкций в случае выполнения условий.

Иран, как сообщают местные СМИ, передал свой ответ через Пакистан. Тегеран требует немедленного прекращения боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, прекращения морской блокады со стороны США и гарантий отсутствия новых атак.

Таким образом, главные разногласия между сторонами сохраняются: США и Израиль настаивают на демонтаже иранской ядерной инфраструктуры, тогда как Иран требует прежде всего гарантий безопасности и прекращения давления.

Несмотря на напряженность, режим прекращения огня пока в целом соблюдается, хотя отдельные перестрелки продолжаются.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что война может закончиться «очень скоро», однако последние заявления показывают, что переговоры остаются крайне сложными.

Дополнительное давление на ситуацию оказывает позиция Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войну нельзя считать завершенной, пока Иран сохраняет запасы обогащенного урана и объекты по его производству.

Для мировой экономики конфликт особенно важен из-за ситуации вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок нефти.

Иран продолжает ограничивать проход судов через пролив, а США, в свою очередь, сохраняют блокаду иранских портов.

На фоне этого мировые цены на нефть остаются нестабильными, а рынки внимательно следят за любыми признаками эскалации или прогресса в переговорах.

Важно понимать: даже при действующем перемирии конфликт между США, Израилем и Ираном пока далек от окончательного урегулирования, поскольку стороны требуют принципиально разных условий завершения войны.

Читайте нас также:
#Иран #США #мировая экономика #нефть #война #переговоры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Маск
Изображение к статье: У берегов Тенерифе идёт эвакуация пассажиров лайнера MV Hondius, где обнаружили хантавирус. Иконка видео
Изображение к статье: НЛО на поле боя
Изображение к статье: Елена Ульянова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смузи с бананом и финиками: идеальный завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Смузи с бананом и финиками: идеальный завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео