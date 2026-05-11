Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимает ответ Ирана на американские предложения по прекращению войны. Несмотря на сохраняющееся перемирие, стороны по-прежнему расходятся по ключевым условиям урегулирования.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал ответ Ирана на предложения Вашингтона по завершению войны, которую США и Израиль ведут против Тегерана с февраля.

«Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне это не нравится — совершенно неприемлемо», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По данным портала Axios, американские предложения были изложены в меморандуме из 14 пунктов.

Среди ключевых требований США — прекращение Ираном обогащения урана, восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив и смягчение санкций в случае выполнения условий.

Иран, как сообщают местные СМИ, передал свой ответ через Пакистан. Тегеран требует немедленного прекращения боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, прекращения морской блокады со стороны США и гарантий отсутствия новых атак.

Таким образом, главные разногласия между сторонами сохраняются: США и Израиль настаивают на демонтаже иранской ядерной инфраструктуры, тогда как Иран требует прежде всего гарантий безопасности и прекращения давления.

Несмотря на напряженность, режим прекращения огня пока в целом соблюдается, хотя отдельные перестрелки продолжаются.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что война может закончиться «очень скоро», однако последние заявления показывают, что переговоры остаются крайне сложными.

Дополнительное давление на ситуацию оказывает позиция Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войну нельзя считать завершенной, пока Иран сохраняет запасы обогащенного урана и объекты по его производству.

Для мировой экономики конфликт особенно важен из-за ситуации вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок нефти.

Иран продолжает ограничивать проход судов через пролив, а США, в свою очередь, сохраняют блокаду иранских портов.

На фоне этого мировые цены на нефть остаются нестабильными, а рынки внимательно следят за любыми признаками эскалации или прогресса в переговорах.

Важно понимать: даже при действующем перемирии конфликт между США, Израилем и Ираном пока далек от окончательного урегулирования, поскольку стороны требуют принципиально разных условий завершения войны.