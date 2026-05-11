У многих дачников укроп вызывает пренебрежение, что сказывается на урожае.

Необходимо приложить немного усилий, чтобы укропная зелень регулярно появлялась на вашем столе в течение всего сезона.

Как получить богатый урожай укропа

Огородный укроп не отличается высокой плодовитостью, как сорные растения.

Со временем может происходить вырождение сортовых признаков, и вместо пышного кустика зелени вырастает хилый стебель с бедной листвой.

Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется ежегодно высевать новый сорт укропа на специально отведенной грядке.

Основные причины плохого роста укропа – это сухая почва и загущенность посадок.

Перед появлением всходов важно следить за тем, чтобы земля оставалась увлажненной. В таком случае ростки появятся уже через 10-12 дней.

Второе правило – регулярный полив. Укроп, как известно, требует много воды. Он нуждается в достаточном поливе, иначе можно получить мелкие грубые листочки без вкуса и аромата.

При густых всходах необходимо проводить прореживание, оставляя между растениями расстояние в 15-20 сантиметров.

Укроп хорошо и обильно цветет в жаркое лето при частом поливе.

Если не планируется получение зонтиков, грядка под чеснок делится на несколько частей, и семена высаживаются с интервалом в 2-3 недели.