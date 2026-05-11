«Барселона» победила мадридский «Реал» в главном матче испанского сезона и досрочно оформила чемпионство. Победа в класико принесла каталонскому клубу 29-й титул чемпиона Испании.

Матч на стадионе «Камп Ноу» завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Каталонский клуб активно начал встречу и быстро получил преимущество.

Уже на девятой минуте Маркус Рэшфорд великолепным ударом со штрафного отправил мяч в верхний угол ворот мадридцев.

Еще через девять минут «Барселона» удвоила преимущество. После передачи Дани Ольмо Ферран Торрес спокойно пробил примерно с 11 метров и сделал счет 2:0.

После этого хозяева уверенно контролировали игру и не позволили «Реалу» вернуться в матч.

Победа в класико обеспечила «Барселоне» 29-й чемпионский титул в истории клуба.

Для главного тренера Ханса-Дитера Флика это уже второй подряд титул Ла Лиги с каталонской командой.

Класико между «Барселоной» и «Реалом» традиционно считается одним из самых популярных футбольных матчей мира, а в этом сезоне оно фактически стало решающим в борьбе за чемпионство.

Несмотря на поражение, «Реал» остается самым титулованным клубом Испании — у мадридцев 36 чемпионских титулов.

Для «Барселоны» нынешний сезон стал особенно важным после нескольких лет перестройки команды и смены поколений.

Победа над главным соперником в решающем матче делает чемпионство для болельщиков клуба еще более значимым.