«Барселона» победила мадридский «Реал» в главном матче испанского сезона и досрочно оформила чемпионство. Победа в класико принесла каталонскому клубу 29-й титул чемпиона Испании.
Матч на стадионе «Камп Ноу» завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Каталонский клуб активно начал встречу и быстро получил преимущество.
Уже на девятой минуте Маркус Рэшфорд великолепным ударом со штрафного отправил мяч в верхний угол ворот мадридцев.
Еще через девять минут «Барселона» удвоила преимущество. После передачи Дани Ольмо Ферран Торрес спокойно пробил примерно с 11 метров и сделал счет 2:0.
После этого хозяева уверенно контролировали игру и не позволили «Реалу» вернуться в матч.
Победа в класико обеспечила «Барселоне» 29-й чемпионский титул в истории клуба.
Для главного тренера Ханса-Дитера Флика это уже второй подряд титул Ла Лиги с каталонской командой.
Класико между «Барселоной» и «Реалом» традиционно считается одним из самых популярных футбольных матчей мира, а в этом сезоне оно фактически стало решающим в борьбе за чемпионство.
Несмотря на поражение, «Реал» остается самым титулованным клубом Испании — у мадридцев 36 чемпионских титулов.
Для «Барселоны» нынешний сезон стал особенно важным после нескольких лет перестройки команды и смены поколений.
Победа над главным соперником в решающем матче делает чемпионство для болельщиков клуба еще более значимым.
