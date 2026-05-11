Владельцы кошек, живущие в многоквартирных домах, иногда замечают, что их питомцы пытаются выбежать в подъезд.

Это может быть опасно для домашнего животного.

В подъезде можно подцепить болезнь, столкнуться с недоброжелательным соседом или даже собакой.

Но почему кошки так стремятся покинуть квартиру?

Осмотр территории

Животные воспринимают все вокруг как свою территорию, которую нужно охранять и изучать. Как же кошке защитить незнакомую территорию?

Поэтому питомец старается попасть в подъезд для "разведки".

Интерес

Кошки исследуют окружающую среду с помощью своих органов чувств. В подъезде множество незнакомых запахов, которые хочется изучить.

Эксперты считают, что это один из главных мотивов, по которому питомец стремится выйти за дверь.

Раздражающая атмосфера в доме

Иногда кошка хочет покинуть квартиру по печальной причине: ей некомфортно дома. Возможно, хозяин делает ремонт и пугает любимицу неприятными звуками.

Или владельцы часто приглашают незнакомых людей, с которыми кошке не хочется проводить время.