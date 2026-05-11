Опрос показал раскол в обществе из-за идеи вернуть «золотые ВНЖ» в Латвии

Дата публикации: 11.05.2026
Идея снова выдавать иностранцам временный вид на жительство в обмен на покупку недвижимости разделила жителей Латвии. Согласно опросу, против такой инициативы выступают почти половина респондентов.

Предложение министра экономики Виктора Валайниса вернуться к практике предоставления временного вида на жительство иностранцам за покупку недвижимости вызвало заметную дискуссию в обществе.

Согласно опросу программы TV3 «900 секунд», поддержку инициативе выразили 35% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.

Из них 11% заявили, что «определенно поддерживают» такую идею, еще 24% — «скорее поддерживают».

При этом против инициативы выступили 48% опрошенных.

Из них четверть респондентов ответили, что «определенно не поддерживают» возвращение подобной практики, а еще 23% выбрали вариант «скорее нет».

Еще 17% участников опроса не смогли дать конкретный ответ.

Дискуссия вокруг так называемых «золотых ВНЖ» вновь обострилась после заявления Виктора Валайниса, который предложил рассмотреть возможность возвращения программы для стимулирования рынка недвижимости и экономики.

Однако идея сразу столкнулась с критикой — в том числе со стороны служб безопасности и ряда политиков.

В Латвии тема ВНЖ за инвестиции остается особенно чувствительной после многолетних споров о влиянии подобных программ на рынок недвижимости, безопасность и зависимость от иностранного капитала.

Для многих жителей вопрос связан не только с экономикой, но и с опасениями по поводу роста цен на жилье и рисков для национальной безопасности.

Подобные программы ранее действовали в нескольких странах Европы, однако после начала войны России против Украины многие государства ужесточили или полностью свернули схемы «вид на жительство за инвестиции».

Сейчас предложение Валайниса еще оценивают депутаты Сейма, и окончательных решений пока нет.

Сам опрос показывает, что единого мнения в обществе по этому вопросу нет, однако число противников инициативы сейчас заметно превышает число сторонников.

