Одна из стран ЕС рекордно увеличила военные расходы и число оборонных компаний

Дата публикации: 11.05.2026
Португалия резко усиливает оборонный сектор: за полтора года в стране появились почти 100 новых компаний, связанных с военной промышленностью, а расходы на армию достигли рекордных показателей.

По оценкам Министерства обороны Португалии, в настоящее время насчитывается 450 компаний, непосредственно работающих в оборонном секторе

С января 2025 года по апрель 2026 года в Португалии было создано почти 100 компаний, непосредственно связанных с оборонной промышленностью, сообщают Wiadomosci.

В статье отмечается, что по оценкам Министерства обороны Португалии, в настоящее время насчитывается 450 компаний, которые непосредственно работают в оборонном секторе. Подчеркивается, что это самое большое количество с момента вступления страны в ЕС в 1986 году.

Издание ссылается на данные португальских СМИ, которые свидетельствуют о том, что в 2025 году расходы страны на оборону составили почти 6 млрд евро, что соответствует 2% ВВП.

В частности, в октябре прошлого года правительство Португалии во главе с премьер-министром Луисом Монтенегро объявило о рекордном увеличении расходов на армию в 2026 году. Увеличение оборонного бюджета почти на 3,8 млрд евро означает рост на 23,2% по сравнению с 2025 годом.

Португалия активно увеличивает расходы на оборону и развивает военную промышленность. Рост числа компаний в этой сфере и рекордное финансирование армии показывают, что страна делает ставку на укрепление безопасности и модернизацию вооружённых сил, пишет bb.lv.

Светлана Зубова
