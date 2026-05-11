Партия «Прогрессивные» резко раскритиковала премьер-министра Эвику Силиню после отставки министра обороны Андриса Спрудса. В партии считают, что глава правительства фактически разрушает коалицию и больше не считается с партнерами.

Политический кризис в латвийской коалиции продолжает усиливаться после конфликта вокруг Министерства обороны.

Руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев заявил, что премьер-министр Эвика Силиня фактически «выбросила коалиционный договор в мусор».

По словам политика, «Новое Единство» больше не считается с мнением «Прогрессивных», а сама премьер, по его мнению, своими действиями подрывает работу правительства.

«Она фактически выбросила коалиционный договор в мусор и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство», — заявил Шуваев в эфире Латвийского телевидения.

Конфликт разгорелся после того, как в воскресенье министр обороны Андрис Спрудс объявил об отставке. Практически одновременно премьер потребовала его ухода и предложила на пост главы Минобороны полковника Раивиса Мелниса.

Силиня заявила, что оборонное ведомство должен возглавлять профессионал, особенно после инцидентов с дронами в Латгалии и критики действий системы безопасности.

Однако «Прогрессивные» считают, что решение принималось без нормального обсуждения внутри коалиции.

Шуваев утверждает, что представители партии пытались связаться с премьером еще в пятницу и субботу, но не получили ответа.

По его словам, министр культуры Агнесе Лаце все же подключилась к воскресной встрече, однако основные решения к тому моменту уже были фактически приняты.

Теперь «Прогрессивные» должны решить, продолжат ли они работу в коалиции. Окончательное решение партия планирует принять в понедельник.

При этом Шуваев подчеркнул, что при голосовании по кандидатуре нового министра обороны партия будет учитывать прежде всего интересы государственной безопасности.

Сама Силиня ранее допустила, что в случае выхода «Прогрессивных» из коалиции в Латвии может начать работать техническое правительство.

Для латвийской политики это означало бы крайне нестабильную ситуацию — особенно на фоне вопросов безопасности, усиления угроз на восточной границе и продолжающейся войны России против Украины.

Сейчас судьба коалиции во многом зависит от того, удастся ли партнерам восстановить диалог в ближайшие дни.

Тем временем продолжается оценка действий Национальных вооруженных сил после инцидентов с беспилотниками в Латгалии, а также обсуждение дальнейшего усиления противовоздушной обороны.