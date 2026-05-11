Трамп отверг предложения Ирана по прекращению войны

Дата публикации: 11.05.2026
Президент США Donald Trump резко раскритиковал ответ Ирана на американский проект соглашения о прекращении войны, назвав его «абсолютно неприемлемым».

Axios отмечает, что в телефонном комментарии в воскресенье Трамп сообщил, что отклонит ответ Ирана на последний проект соглашения о прекращении войны.

Издание добавляет, что США ждали ответа Ирана 10 дней, и он поступил в воскресенье. Белый дом надеялся, что позиция Ирана продемонстрирует дальнейший прогресс в направлении заключения соглашения, но первая реакция Трампа свидетельствует об обратном.

"Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ", — сказал Трамп Axios, отказавшись вдаваться в подробности относительно содержания ответа.

"Они уже 47 лет нападают на многие страны", — сказал он.

После комментария Axios Трамп обнародовал свою позицию в соцсети Truth Social.

"Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится — это абсолютно неприемлемо".

Иранские государственные СМИ сообщили, что ответ Ирана был сосредоточен на прекращении войны и закреплении гарантий, прежде всего, что она не возобновится.

Отмечалось, что текст Ирана "подчеркивает необходимость отмены санкций США, прекращения войны на всех фронтах" и обеспечения иранского контроля над Ормузским проливом. Иран требовал немедленного прекращения морской блокады со стороны США после подписания соглашения.

В ответе сохранился предложенный формат начального меморандума о взаимопонимании, вслед за которым должны пройти 30-дневные переговоры, Иран подчеркнул отмену санкций США в отношении продажи иранской нефти в течение этого 30-дневного периода. Иран также требовал размораживания замороженных активов сразу после подписания соглашений.

Axios отмечает, что эти условия, если они будут подтверждены, далеки от того, на что надеялись американские переговорщики. Иранские государственные СМИ не указали, на какие уступки в ядерной сфере готов пойти Иран.

Источник иранских СМИ, вместе с тем, отметил: "…никто в Иране не пишет предложений, чтобы угодить Трампу. Переговорная команда должна готовить предложения исключительно с учетом прав иранского народа…"

В публикации Axios добавляют, что Трамп не дал четкого ответа, намерен ли он продолжать переговоры или, возможно, отдаст предпочтение дальнейшим военным действиям.

Что предшествовало: В субботу военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредили, что на любой удар по иранским нефтяным танкерам или торговым судам последует "массированная атака" на одну из американских баз в регионе и на "вражеские корабли", несмотря на шаткое перемирие.

СМИ сообщали, что уже на следующей неделе в Исламабаде могут возобновиться переговоры между США и Ираном.

Переговоры между США и Ираном остаются под угрозой срыва, пишет bb.lv. Требования Тегерана по отмене санкций, контролю над Ормузским проливом и гарантиям прекращения войны показывают, что стороны по-прежнему далеки от компромисса, а риск дальнейшей эскалации в регионе сохраняется высоким.

Светлана Зубова
