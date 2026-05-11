Instagram начал массовое удаление фейковых, неактивных и подозрительных аккаунтов, из-за чего крупнейшие мировые звезды за несколько дней лишились миллионов подписчиков.

Кайли Дженнер, Криштиану Роналду и другие звезды лишились миллионов подписчиков в Instagram

Instagram начал одну из крупнейших зачисток фейковых и неактивных аккаунтов за последние годы. Массовое удаление ботов и подозрительных профилей уже прозвали в соцсетях великой чисткой 2026 года. Под удар попали как мировые знаменитости, так и обычные блогеры.

Пользователи по всему миру заметили резкое падение числа подписчиков 6 мая. Особенно ощутимыми потери оказались у аккаунтов с многомиллионной аудиторией. Как отмечает Baza, Кайли Дженнер потеряла около 15 миллионов подписчиков, Криштиану Роналду – более 10 миллионов, Селена Гомес и Ариана Гранде лишились примерно по шести миллионов фолловеров, а Тейлор Свифт – около четырех-пяти миллионов. Сокращение аудитории также затронуло BLACKPINK, BTS, Лионеля Месси и Джастина Бибера.

Instagram обновил систему выявления неаутентичной активности. Новые алгоритмы начали агрессивнее удалять ботов, купленных подписчиков, "мертвые" аккаунты, а также профили с подозрительным поведением. Речь идет не только о накрутках, но и о давно заброшенных страницах без активности.

Официального заявления от Meta пока не последовало, однако обсуждение чистки уже вышло далеко за пределы Instagram. Пользователи Threads массово публикуют скриншоты падения статистики и спорят о реальном масштабе искусственной аудитории у знаменитостей и инфлюенсеров.

Снижение числа подписчиков затронуло и небольшие аккаунты. Многие авторы сообщили о потере от нескольких сотен до десятков тысяч фолловеров. В среднем, по оценкам пользователей, блогеры потеряли от 2 до 5% аудитории.

По мнению экспертов, речь идет не о массовом уходе реальных пользователей, а о масштабной корректировке статистики. Новая волна борьбы с ботами и накрутками может сделать показатели популярности и вовлеченности в соцсетях более прозрачными и приближенными к реальной аудитории.