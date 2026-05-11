Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в нынешней ситуации назначение профессионала на пост министра обороны может быть более правильным решением, чем поиск партийного кандидата. На фоне кризиса в коалиции глава государства призвал политиков сначала «выпустить пар».

Такое заявление глава государства сделал в эфире передачи TV3 «900 секунд» после резкой смены руководства оборонной отрасли.

По словам президента, в нынешней политической ситуации договориться о партийном кандидате было бы крайне сложно, а министерству необходимо как можно быстрее получить новое руководство.

Речь идет о выдвинутом премьер-министром Эвикой Силиней кандидате — полковнике Национальных вооруженных сил Райвисе Мелнисе.

Ринкевич признал, что лично с Мелнисом пока не знаком, однако намерен встретиться с ним после его возвращения в Латвию.

При этом президент отдельно подчеркнул важный принцип демократических государств — гражданский контроль над армией.

Это означает, что в случае утверждения на должности Мелнису придется оставить военную службу.

По мнению президента, одной из главных задач нового министра должно стать повышение гибкости оборонной системы.

Ринкевич отметил, что военные технологии сейчас меняются настолько быстро, что решения, которые считались актуальными еще несколько месяцев назад, уже могут устаревать.

Эта тема стала особенно чувствительной после недавних инцидентов с дронами в Латгалии, вызвавших политический кризис вокруг Министерства обороны и Национальных вооруженных сил.

Именно после этих событий премьер-министр потребовала отставки Андриса Спрудса, заявив об утрате доверия к министру и наличии проблем в отрасли.

Сам Спрудс, в свою очередь, объявил об уходе, заявив, что берет на себя политическую ответственность и хочет защитить армию от втягивания в политические конфликты.

На фоне этих событий в коалиции резко усилилось напряжение.

Президент, однако, призвал не делать поспешных выводов о распаде правительства.

По его словам, политикам сейчас стоит дать несколько дней, чтобы эмоции улеглись и стало понятно, сохраняется ли коалиция.

Ринкевич также дал понять, что готов при необходимости проводить консультации со всеми парламентскими силами — как коалиции, так и оппозиции.

«Двери моего замка открыты для всех политических сил», — заявил президент.

Сейчас внимание в Латвии сосредоточено не только на кандидатуре нового министра обороны, но и на способности политиков сохранить стабильность власти в условиях растущих вызовов безопасности.