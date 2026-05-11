Современные беспилотники уже умеют ориентироваться без GPS и становятся все менее заметными для радаров, поэтому Латвии нужна более широкая система защиты от дронов. Об этом после инцидента в Резекне заявил руководитель компании NEWT21 Янис Гарисонс.
Такое мнение в эфире программы «900 секунд» (ТВ3) высказал руководитель компании NEWT21 Янис Гарисонс.
По его словам, современные беспилотники уже способны действовать без GPS-навигации, используя компьютерное зрение, искусственный интеллект и распознавание местности.
Это означает, что традиционных радаров и систем радиоэлектронной борьбы для защиты уже недостаточно.
Комментируя происшествие в Резекне, где два дрона врезались в один объект, Гарисонс предположил, что оба аппарата использовали одинаковую систему распознавания цели.
По его словам, из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы дроны могли отклониться от первоначального маршрута, однако продолжили искать цель по визуальным признакам местности.
«Это уже решение на основе компьютерного зрения и искусственного интеллекта», — отметил эксперт.
Гарисонс подчеркнул, что технологии беспилотников быстро развиваются именно в направлении автономной навигации без GPS.
По его словам, украинские разработки уже позволяют дронам ориентироваться без спутникового сигнала.
Для Латвии дополнительной проблемой являются близость границы и лесистый рельеф.
Эксперт пояснил, что в таких условиях радарам значительно сложнее обнаруживать низколетящие объекты.
Кроме того, современные дроны специально проектируются так, чтобы быть менее заметными для систем обнаружения.
По мнению Гарисонса, это означает, что в будущем Латвии, вероятно, придется снова активно использовать визуальное наблюдение и стационарные наблюдательные посты с людьми.
Он отметил, что дрон способен долететь от границы до Резекне примерно за 20–30 минут, поэтому времени на реакцию очень мало.
«Без постоянных стационарных позиций решить этот вопрос невозможно», — подчеркнул эксперт.
Тема защиты от дронов сейчас становится одной из ключевых для стран Восточной Европы на фоне войны России против Украины и постоянного развития беспилотных технологий.
Для обычных жителей это означает, что угрозы могут возникать гораздо быстрее, чем раньше, а системы оповещения и укрытия становятся все более важными.
Гарисонс также призвал жителей серьезно относиться к любым подозрительным звукам в воздухе.
По его словам, в случае потенциальной угрозы людям стоит помнить хотя бы базовые принципы безопасности — искать подвал или использовать правило «двух стен».
При этом эксперт подчеркнул, что универсального решения проблемы не существует.
«Нет такой серебряной пули, которая сможет решить все», — заявил он, говоря о возможном использовании дронов-перехватчиков и других технологий.
По его мнению, важную роль в подготовке к новым угрозам должна играть и местная оборонная индустрия, поскольку именно производители и разработчики лучше всего видят, как меняются технологии беспилотников.
