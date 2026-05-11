Современные беспилотники уже умеют ориентироваться без GPS и становятся все менее заметными для радаров, поэтому Латвии нужна более широкая система защиты от дронов. Об этом после инцидента в Резекне заявил руководитель компании NEWT21 Янис Гарисонс.

После падения дронов в Резекне Латвии следует серьезно пересмотреть подход к защите воздушного пространства и безопасности городов.

Такое мнение в эфире программы «900 секунд» (ТВ3) высказал руководитель компании NEWT21 Янис Гарисонс.

По его словам, современные беспилотники уже способны действовать без GPS-навигации, используя компьютерное зрение, искусственный интеллект и распознавание местности.

Это означает, что традиционных радаров и систем радиоэлектронной борьбы для защиты уже недостаточно.

Комментируя происшествие в Резекне, где два дрона врезались в один объект, Гарисонс предположил, что оба аппарата использовали одинаковую систему распознавания цели.

По его словам, из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы дроны могли отклониться от первоначального маршрута, однако продолжили искать цель по визуальным признакам местности.

«Это уже решение на основе компьютерного зрения и искусственного интеллекта», — отметил эксперт.

Гарисонс подчеркнул, что технологии беспилотников быстро развиваются именно в направлении автономной навигации без GPS.

По его словам, украинские разработки уже позволяют дронам ориентироваться без спутникового сигнала.

Для Латвии дополнительной проблемой являются близость границы и лесистый рельеф.

Эксперт пояснил, что в таких условиях радарам значительно сложнее обнаруживать низколетящие объекты.

Кроме того, современные дроны специально проектируются так, чтобы быть менее заметными для систем обнаружения.

По мнению Гарисонса, это означает, что в будущем Латвии, вероятно, придется снова активно использовать визуальное наблюдение и стационарные наблюдательные посты с людьми.

Он отметил, что дрон способен долететь от границы до Резекне примерно за 20–30 минут, поэтому времени на реакцию очень мало.

«Без постоянных стационарных позиций решить этот вопрос невозможно», — подчеркнул эксперт.

Тема защиты от дронов сейчас становится одной из ключевых для стран Восточной Европы на фоне войны России против Украины и постоянного развития беспилотных технологий.

Для обычных жителей это означает, что угрозы могут возникать гораздо быстрее, чем раньше, а системы оповещения и укрытия становятся все более важными.

Гарисонс также призвал жителей серьезно относиться к любым подозрительным звукам в воздухе.

По его словам, в случае потенциальной угрозы людям стоит помнить хотя бы базовые принципы безопасности — искать подвал или использовать правило «двух стен».

При этом эксперт подчеркнул, что универсального решения проблемы не существует.

«Нет такой серебряной пули, которая сможет решить все», — заявил он, говоря о возможном использовании дронов-перехватчиков и других технологий.

По его мнению, важную роль в подготовке к новым угрозам должна играть и местная оборонная индустрия, поскольку именно производители и разработчики лучше всего видят, как меняются технологии беспилотников.