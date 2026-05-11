Риторика президента России Владимира Путина в отношении президента Украины Владимира Зеленского в последние дни вызвала широкие дискуссии как в Украине, так и в России. Эксперты и комментаторы обратили внимание на то, что Путин внезапно начал использовать гораздо более вежливый и уважительный тон, чем в предыдущие годы, сообщают зарубежные СМИ.

После парада 9 мая в Москве Путин в разговоре с журналистами неожиданно назвал Зеленского «господином», что существенно отличается от его прежней риторики с начала полномасштабной войны в Украине.

«Я ещё раз услышал, что украинская сторона, господин Зеленский, готова к личной встрече. Да, я это слышал. Но мы слышим это не в первый раз. Мы никогда не отказывались, и я не отказывался», — заявил Путин.

Эти высказывания вызвали удивление, поскольку ранее российский лидер долгое время избегал называть Зеленского по имени или фамилии, часто используя различные оскорбительные обозначения.

Особенно ярко это проявилось в начале войны в феврале 2022 года, когда стало ясно, что Украина не намерена сдаваться перед российским вторжением. Тогда Путин в эмоциональном обращении к украинской армии сказал: «Берите власть в свои руки. Похоже, что нам с вами будет легче договориться, чем с этой бандой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

Теперь вместо такой риторики звучат гораздо более вежливые формулировки, и это не осталось незамеченным.

Военный обозреватель Александр Коваленко пишет: «Внезапно Путин начал говорить о том, что готов встретиться с господином Зеленским, чтобы подписать окончательный мирный договор. Очередная манипуляция, но уже в совершенно иной риторике».

Также в среде российской пропаганды это изменение вызвало реакцию. Z-канал Alex Parker Returns пишет: «Господин Зеленский. Очевидно, нелегитимным руководителем киевского режима он больше не является».

В свою очередь российский военный корреспондент Владимир Романов публично спрашивает: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: “Господин Зеленский”. Значит, Зеленский теперь уже не наркоман и террорист, а господин?»

Сам Путин после мероприятий 9 мая сделал ещё несколько громких заявлений. Он утверждал, что война приближается к завершению, и выразил готовность встретиться с Зеленским на нейтральной территории. При этом он указал, что такая встреча была бы необходима только для подписания итогового документа, а не для обсуждения условий мира.

Также Путин прокомментировал стремление Армении сблизиться с Европейским союзом, сделав намёки, которые многие восприняли как угрозы суверенитету Армении. Он также вновь сослался на аргументы России о стремлении Украины интегрироваться в Европейский союз.

Эти изменения в риторике эксперты оценивают по-разному. Часть считает, что это попытка изменить публичный образ и создать впечатление готовности к переговорам, тогда как другие называют это тактической манипуляцией без реальных изменений.