Эвика Силиня и Андрис Спрудс.
Подавший в отставку министр обороны Андрис Спрудс вернется к работе в Сейме. До назначения нового главы Министерства обороны обязанности министра будет временно исполнять премьер-министр Эвика Силиня.
Политический кризис вокруг Министерства обороны продолжает развиваться.
После ухода с должности министр обороны Андрис Спрудс вернется к работе в Сейме, подтвердили в Министерстве обороны.
В ведомстве сообщили, что уже получено распоряжение премьер-министра об освобождении Спрудса от должности.
Согласно закону, он продолжит исполнять обязанности министра до 11 мая включительно.
Начиная с 12 мая Министерство обороны временно перейдет под руководство премьер-министра Эвики Силини.
Такое решение будет действовать до дальнейших политических договоренностей.
Отставка Спрудса стала одним из самых громких политических событий последних дней в Латвии.
Кризис разгорелся после инцидентов с дронами в Латгалии и последовавшей критики работы оборонной системы.
Силиня заявила об утрате доверия к министру и подчеркнула, что отрасли требуется более профессиональное руководство.
Практически одновременно с требованием об отставке премьер уже предложила пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису.
Сам Спрудс объяснил свое решение желанием взять политическую ответственность и не допустить втягивания армии в политические конфликты.
Однако ситуация быстро переросла в более широкий коалиционный кризис.
Премьер утром в понедельник заявила, что Спрудс так и не связался с ней лично по поводу своей отставки.
Позже была отменена и запланированная встреча между ними.
В свою очередь партия «Прогрессивные» обвиняет Силиню в том, что решения принимались без нормального обсуждения внутри коалиции.
Сопредседатель партии Андрис Шуваев утверждает, что представители «Прогрессивных» пытались связаться с премьером еще до отставки Спрудса, однако их обращения игнорировались.
По словам Шуваева, многие публичные заявления со стороны премьера были подготовлены заранее.
Теперь дальнейшая судьба коалиции остается под вопросом.
В понедельник правление и фракция «Прогрессивных» должны принять решение о дальнейших действиях.
Тем временем в Министерстве обороны продолжается оценка действий Национальных вооруженных сил после инцидентов с беспилотниками, а также работа по усилению противовоздушной обороны.
На фоне событий вокруг Минобороны вопрос государственной безопасности фактически стал центральной темой латвийской политики.
