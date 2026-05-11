Подавший в отставку министр обороны Андрис Спрудс вернется к работе в Сейме. До назначения нового главы Министерства обороны обязанности министра будет временно исполнять премьер-министр Эвика Силиня.

Политический кризис вокруг Министерства обороны продолжает развиваться.

После ухода с должности министр обороны Андрис Спрудс вернется к работе в Сейме, подтвердили в Министерстве обороны.

В ведомстве сообщили, что уже получено распоряжение премьер-министра об освобождении Спрудса от должности.

Согласно закону, он продолжит исполнять обязанности министра до 11 мая включительно.

Начиная с 12 мая Министерство обороны временно перейдет под руководство премьер-министра Эвики Силини.

Такое решение будет действовать до дальнейших политических договоренностей.

Отставка Спрудса стала одним из самых громких политических событий последних дней в Латвии.

Кризис разгорелся после инцидентов с дронами в Латгалии и последовавшей критики работы оборонной системы.

Силиня заявила об утрате доверия к министру и подчеркнула, что отрасли требуется более профессиональное руководство.

Практически одновременно с требованием об отставке премьер уже предложила пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису.

Сам Спрудс объяснил свое решение желанием взять политическую ответственность и не допустить втягивания армии в политические конфликты.

Однако ситуация быстро переросла в более широкий коалиционный кризис.

Премьер утром в понедельник заявила, что Спрудс так и не связался с ней лично по поводу своей отставки.

Позже была отменена и запланированная встреча между ними.

В свою очередь партия «Прогрессивные» обвиняет Силиню в том, что решения принимались без нормального обсуждения внутри коалиции.

Сопредседатель партии Андрис Шуваев утверждает, что представители «Прогрессивных» пытались связаться с премьером еще до отставки Спрудса, однако их обращения игнорировались.

По словам Шуваева, многие публичные заявления со стороны премьера были подготовлены заранее.

Теперь дальнейшая судьба коалиции остается под вопросом.

В понедельник правление и фракция «Прогрессивных» должны принять решение о дальнейших действиях.

Тем временем в Министерстве обороны продолжается оценка действий Национальных вооруженных сил после инцидентов с беспилотниками, а также работа по усилению противовоздушной обороны.

На фоне событий вокруг Минобороны вопрос государственной безопасности фактически стал центральной темой латвийской политики.