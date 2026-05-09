Механизм регенерации хвоста присутствует у всех рептилий, но только ящерицы используют его, и не все из них.

Например, игуаны, хамелеоны и вараны не обладают этой способностью. Оторвавшийся хвост отвлекает хищника, что позволяет ящерице убежать и спрятаться.

«Вероятно, генная мутация закрепилась у ящериц в процессе эволюции случайно, — считает Святослав Забелин. — Возможно, их чаще всего ловили за эту часть тела их естественные враги.

С крокодилами, например, так поступать слишком опасно — можно и самому без головы остаться. Змея тоже может укусить, а короткий хвост черепахи не поймаешь — при опасности он просто втягивается под панцирь.»