Некоторые животные, такие как тушканчики, никогда не пьют воду. Узнайте, кто ещё может обходиться без неё.

Все пустынные животные, такие как сурикаты и ящерицы, научились получать влагу из пищи, что вполне удовлетворяет их потребности, поясняет Святослав Забелин.

Наиболее известным из животных, которые не пьют воду, является сумчатый медведь коала. Он получает влагу исключительно из листьев эвкалипта и лишь в редких случаях, например, во время сильной засухи или болезни, может слизывать росу со стволов деревьев.

Ленивцы в Южной Америке также довольствуются влагой из листьев. Некоторые виды древесных крыс, тигровые саламандры, обитающие в засушливых районах Америки, и песчанка, небольшой грызун, также не нуждаются в воде.