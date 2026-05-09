- Стерилизация и кастрация противопоказаны при наличии заболеваний сердца, печени и почек, а также при вирусных инфекциях, бронхите, пневмонии и астме. Перед проведением наркоза рекомендуется сделать УЗИ сердца, что значительно снизит риски, связанные с операцией. Также желательно сдать биохимический анализ крови. Важно помнить о 8-часовой голодной диете перед операцией, так как наркоз может вызвать рвоту, что представляет опасность. Воду при этом можно давать.

Оптимальный возраст для стерилизации составляет 7-9 месяцев, когда организм уже достаточно сформирован и способен хорошо перенести хирургическое вмешательство, - объясняет ветеринарный врач Дмитрий Пархомов. - Что касается изменения характера, то он может измениться лишь у некоторых животных. Одни становятся более ласковыми, другие могут стать вялыми, что часто связано с набором веса. Поэтому важно следить за рационом, так как после операции аппетит может увеличиться. Стерилизация не влияет на продолжительность жизни, это миф.