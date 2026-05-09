Известны случаи, когда большие синицы атакуют других птиц.
В рационе синиц также могут встречаться жуки, пчёлы, грызуны меньшего размера и другие организмы.
«Тем не менее, нельзя утверждать, что синица является агрессивным хищником, — отмечает биолог и эколог Святослав Забелин. — Даже в морозные зимние дни 90% рациона этой птицы состоит из растительной пищи.
Синица не охотится на воробьёв, как это делает коршун. Исключительно в самые голодные дни она может прибегнуть к мясному рациону», — добавляет он.
