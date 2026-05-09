Многие считают, что собаки более эмоциональны, чем кошки, но на самом деле мы просто не всегда понимаем сигналы, которые подают наши пушистые друзья.

Кошки — это сильные и независимые существа, но они постоянно показывают свою привязанность. Важно знать, на что обращать внимание. Как правильно интерпретировать поведение вашей кошки, рассказывает специалист по поведению животных Лили Чин в своей книге «Кошачий язык: Руководство по общению с кошкой».

Кот метит мебель.

Хотя это может показаться неприятным поведением, оно обычно указывает на стресс или неуверенность у кота. Возможно, в доме происходят изменения, такие как ремонт или появление нового члена семьи. Распространяя свой запах, кот пытается вернуть ощущение домашнего уюта.

Трется мордой о мебель или топчется по одеялу.

На подушечках и морде кошки расположены специальные железы, которые помогают оставлять следы на предметах. Такое поведение говорит о том, что кошке комфортно и уютно в вашем доме.

Усы вперед.

Даже небольшие движения усов могут говорить о настроении кошки. Если усы вытянуты вперед, это означает, что она любопытна и возбуждена.

Усы назад.

Когда усы смотрят назад и собраны вместе, это может означать, что ваш питомец испытывает беспокойство или подавлен. В таком случае лучше погладить его, чтобы успокоить.

Хвост дрожит.

Если кошка вас приветствует или трется о ноги, и кончик ее хвоста вибрирует, это признак счастья. Это отличный момент, чтобы поиграть с ней или погладить.

Уши прижаты.

Если уши кошки прижаты, это может означать, что она испугана или встревожена. В таком случае лучше не беспокоить ее и оставить в покое, убрав источник стресса.

Прижимается к земле, хвост поджат.

Такое поведение также указывает на беспокойство: кошка чувствует опасность и ей некомфортно.

Голова на уровне плеч.

Если кошка идет вперед с головой на уровне плеч и хвостом, высоко изогнутым, это признак расслабленности. В этом состоянии вы не увидите напряжения в ее теле или морде.

Тело пригнуто к земле, шея вытянута.

Если ваша кошка приникла к земле и насторожилась, вероятно, она наблюдает за чем-то интересным, например, птичкой или мышкой. Если это происходит в квартире, она просто готовится к игре, прикидывая расстояние до объекта.

Приседает и втягивает голову.

Когда кошка боится, она может присесть и втянуть голову в плечи, прижимая лапы к земле и расширяя зрачки.