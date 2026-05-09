Десять тайных сигналов вашей кошки, которые стоит знать 0 218

Дата публикации: 09.05.2026
Изображение к статье: Десять тайных сигналов вашей кошки, которые стоит знать

Многие считают, что собаки более эмоциональны, чем кошки, но на самом деле мы просто не всегда понимаем сигналы, которые подают наши пушистые друзья.

 

Кошки — это сильные и независимые существа, но они постоянно показывают свою привязанность. Важно знать, на что обращать внимание. Как правильно интерпретировать поведение вашей кошки, рассказывает специалист по поведению животных Лили Чин в своей книге «Кошачий язык: Руководство по общению с кошкой».

Кот метит мебель.

Хотя это может показаться неприятным поведением, оно обычно указывает на стресс или неуверенность у кота. Возможно, в доме происходят изменения, такие как ремонт или появление нового члена семьи. Распространяя свой запах, кот пытается вернуть ощущение домашнего уюта.

Трется мордой о мебель или топчется по одеялу.

На подушечках и морде кошки расположены специальные железы, которые помогают оставлять следы на предметах. Такое поведение говорит о том, что кошке комфортно и уютно в вашем доме.

Усы вперед.

Даже небольшие движения усов могут говорить о настроении кошки. Если усы вытянуты вперед, это означает, что она любопытна и возбуждена.

Усы назад.

Когда усы смотрят назад и собраны вместе, это может означать, что ваш питомец испытывает беспокойство или подавлен. В таком случае лучше погладить его, чтобы успокоить.

Хвост дрожит.

Если кошка вас приветствует или трется о ноги, и кончик ее хвоста вибрирует, это признак счастья. Это отличный момент, чтобы поиграть с ней или погладить.

Уши прижаты.

Если уши кошки прижаты, это может означать, что она испугана или встревожена. В таком случае лучше не беспокоить ее и оставить в покое, убрав источник стресса.

Прижимается к земле, хвост поджат.

Такое поведение также указывает на беспокойство: кошка чувствует опасность и ей некомфортно.

Голова на уровне плеч.

Если кошка идет вперед с головой на уровне плеч и хвостом, высоко изогнутым, это признак расслабленности. В этом состоянии вы не увидите напряжения в ее теле или морде.

Тело пригнуто к земле, шея вытянута.

Если ваша кошка приникла к земле и насторожилась, вероятно, она наблюдает за чем-то интересным, например, птичкой или мышкой. Если это происходит в квартире, она просто готовится к игре, прикидывая расстояние до объекта.

Приседает и втягивает голову.

Когда кошка боится, она может присесть и втянуть голову в плечи, прижимая лапы к земле и расширяя зрачки.

