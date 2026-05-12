Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сегодня проведет матч за выход в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме. После нескольких волевых побед латвийская теннисистка уже обеспечила себе подъем в мировом рейтинге и теперь поборется с румынкой Сораной Кырстей за место в четверке сильнейших.

Четвертьфинальный матч турнира в Риме пройдет сегодня не раньше 14:00 по латвийскому времени на первом по значимости корте.

Сейчас Остапенко занимает 36-е место в рейтинге WTA, тогда как Кырстя располагается на 27-й позиции и на турнире посеяна под 26-м номером. Ранее теннисистки встречались семь раз, и небольшое преимущество остается за латвийкой — четыре победы против трех.

При этом последняя очная встреча состоялась в начале нынешнего сезона на турнире в Брисбене, где сильнее оказалась румынская спортсменка.

В Риме Остапенко уже провела один из самых успешных отрезков сезона. В стартовом матче она практически без сопротивления обыграла итальянку Лукрецию Стефанини, затем в трех сетах прошла румынку Елену Русе и китаянку Чжэн Циньвэнь, а в 1/8 финала уверенно разобралась с россиянкой Анной Калинской — 6:1, 6:2.

Особенно важно, что по ходу турнира латвийская теннисистка сумела переломить несколько непростых матчей после проигранных первых сетов. Это позволило ей не только выйти в четвертьфинал, но и заметно улучшить позиции в рейтинге WTA.

После турнира Остапенко предварительно вернется в топ-30 мирового рейтинга. За выход в четвертьфинал она уже заработала 215 рейтинговых очков.

Кырстя также подходит к матчу после сильного выступления. Главной сенсацией для румынки стала победа над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в третьем круге. После этого она обыграла и чешку Линду Носкову.

Победительница сегодняшнего матча в полуфинале встретится либо с американкой Кори Гауфф, либо с россиянкой Миррой Андреевой.

В прошлом сезоне Остапенко остановилась в Риме на стадии 1/8 финала, поэтому нынешний результат уже стал для нее шагом вперед.

В парном разряде латвийская теннисистка вместе с новозеландкой Эрин Рутлифф завершила выступление уже после первого круга.

Турнир WTA 1000 на грунтовых кортах в Риме завершится в конце недели.