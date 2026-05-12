Последние события вокруг вторжения дронов в Латвию и смены министра обороны могут восприниматься Россией как признак уязвимости страны. Об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс, комментируя ситуацию после инцидентов в Латгале.

«Такими действиями мы не посылаем сильного сигнала на Восток», — заявил он в интервью Латвийскому радио.

По мнению Сартса, Россия может сделать вывод, что Латвию подобными инцидентами «легко спровоцировать», тогда как у государства пока нет эффективного способа ответа на такие угрозы.

При этом он подчеркнул, что союзники по НАТО понимают сложности борьбы с дронами, поскольку сами сталкиваются с аналогичными проблемами.

Эксперт также прокомментировал дискуссии вокруг противовоздушной обороны после падения беспилотников в Латгале. По его словам, не существует страны, которая могла бы гарантировать стопроцентную защиту от дронов, особенно если речь идет о прикрытии всей границы.

«Нужно честно говорить вещи такими, какие они есть. И первое заявление должно быть о том, что стопроцентной защиты от дронов нет ни у кого», — подчеркнул Сартс.

Он пояснил, что современные беспилотники специально создаются так, чтобы избегать радиолокационного обнаружения. Даже новые акустические системы, на которые возлагались надежды, пока не дают полной эффективности.

Сартс также предположил, что в случае с дронами, вторгшимися в воздушное пространство Латвии 7 мая, военные могли посчитать, что аппараты дезориентированы и удаляются от территории страны. Поэтому решение не сбивать их, особенно с использованием истребителей, могло быть связано с оценкой рисков.

Одновременно эксперт призвал осторожнее относиться к заявлениям о Латвии как о «великой державе дронов».

«Некоторые пытаются делить шкуру неубитого медведя», — отметил он, добавив, что подобная риторика особенно характерна для предвыборного периода.

По словам Сартса, Национальные вооруженные силы продолжают развиваться, однако многие ранее объявленные закупки вооружений и систем ПВО еще не реализованы. Дополнительное давление на сроки поставок оказывает ситуация на Ближнем Востоке.

«Война с Ираном еще больше отодвигает момент, когда это современное оборудование, в том числе средства ПВО, появятся в Латвии», — заявил он.

Эксперт обратил внимание и на скорость технологических изменений в современной войне. В качестве примера он привел Украину, где цикл обновления дронов и средств защиты от них занимает около шести недель.

«Любое государство, не находящееся в состоянии войны, не выдерживает такого темпа», — пояснил Сартс.

Интервью прозвучало на фоне политического кризиса в правящей коалиции после решения премьер-министра Эвики Силини отправить в отставку министра обороны Андриса Спрудса.

Поводом стали инциденты с беспилотниками в Латгале. Ранним утром 7 мая несколько дронов пересекли границу со стороны России, а два из них упали в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов.

После отставки Спрудса партия «Прогрессивные» поставила под сомнение способность Силини руководить правительством, а будущее коалиции остается неясным.

Новым кандидатом на пост министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис. Сартс назвал это решение неординарным и одновременно смелым.

История с дронами в Латгале превратилась не только в вопрос безопасности, но и в серьезный политический тест для латвийской власти.