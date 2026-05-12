Силиня начинает переговоры с новым кандидатом в министры обороны 4 596

Дата публикации: 12.05.2026
Премьер-министр Эвика Силиня во вторник встретится с полковником Райвисом Мелнисом, которого выдвинула на пост министра обороны. Назначение обсуждается на фоне политического конфликта в коалиции и критики после инцидентов с дронами в Латгале.

Встреча Силини с Мелнисом пройдет в Кабинете министров. После переговоров запланирован брифинг для СМИ.

Премьер намерена обсудить с кандидатом приоритеты оборонной политики и дальнейшие шаги по укреплению безопасности страны. Назначение нового министра происходит в напряженный для коалиции момент — после неожиданной отставки Андриса Спрудса.

Именно события в Латгале, связанные с дронами, стали формальным поводом для кадровых изменений. Силиня заявила о проблемах в сфере обороны и сообщила, что Спрудс утратил ее доверие.

При этом ситуация быстро переросла в политический конфликт внутри коалиции. Партия «Прогрессивные», которую представляет Спрудс, обвинила премьер-министра в неспособности ответственно руководить правительством и пока не дала четкого ответа, продолжит ли работу в коалиции.

Что важно понимать: смена министра обороны происходит на фоне повышенного внимания к вопросам безопасности и работе государственных структур. Любые разногласия внутри коалиции в этой сфере сейчас вызывают особенно высокий общественный интерес.

Руководство «Нового Единства» пока публично не объяснило, каким образом планирует снизить напряженность в отношениях с «Прогрессивными». Вместе с тем Силиня готова встретиться с депутатами партии вместе с выдвинутым кандидатом Мелнисом.

В «Новом Единстве» также заявляют, что причины недовольства работой Спрудса накапливались давно. Среди претензий упоминаются высокая текучесть кадров в Министерстве обороны и сложности во взаимодействии с государственными секретарями ведомства.

Сам Спрудс ранее сообщил, что уходит в отставку, принимая на себя политическую ответственность за инциденты с дронами. По его словам, таким образом он также хотел избежать втягивания армии в политические процессы.

Ожидается, что дальнейшая судьба коалиции станет более понятной после встречи Силини с «Прогрессивными», намеченной на среду.

