Дальнобойные ракеты - Европа нашла замену американским Tomahawk 0 1048

Дата публикации: 12.05.2026
Немецкий концерн Rheinmetall и нидерландская компания Destinus создают совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems для выпуска крылатых ракет и баллистической артиллерии.

Проект получил название Rheinmetall Destinus Strike Systems. Производство планируют начать в конце 2026 года или в начале 2027 года.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на Finansial Times.

Специалисты сосредоточатся на крылатых ракетах и баллистической артиллерии. Основная цель - удовлетворить потребности немецких и международных клиентов. Новая ракета Ruta Block 2 сможет поражать цели на расстоянии более 700 км.

Это меньше, чем у американских ракет Tomahawk, однако Европа нуждается в собственном ресурсе. Согласно отчету европейских военных, Россия производит 1100 крылатых ракет в год, а Евросоюз пока производит только 300 единиц.

"Фактор Трампа"

Резкое развитие собственного европейского ВПК началось на фоне шаткой политики президента США Дональда Трампа в аспекте обороны ЕС и НАТО. Европейцы не хотят рисковать собственной безопасностью, да и война в Иране доказала, что арсеналы Штатов не бездонны.

Так что Германия и другие страны активизировали разработку собственных мощностей. Rheinmetall впервые заходит в нишу крылатых ракет. Ранее здесь доминировала панъевропейская группа MBDA.

Европейские страны всё активнее развивают собственные оборонные технологии, пытаясь снизить зависимость от США и укрепить военный потенциал НАТО.

Автор - Светлана Тихомирова
