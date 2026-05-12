После падения дронов в Резекне власти Латвии изменили порядок передачи информации при угрозах в воздушном пространстве. По словам министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, цепочки принятия решений стали короче, чтобы предупреждения населению приходили быстрее.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что сотрудничество служб внутренних дел с Национальными вооруженными силами в целом оценивается как хорошее, однако механизмы взаимодействия продолжают дорабатывать с учетом реальных инцидентов.

Главным поводом для очередных изменений стали события прошлой недели, когда в воздушное пространство Латвии со стороны России вторглись несколько дронов. Два из них упали в Резекне и повредили пустые резервуары для хранения нефтепродуктов.

Особенно много вопросов вызвала работа системы оповещения населения. Сообщения cell broadcast (сотовое вещание) жители получили уже после падения дронов, что вызвало критику и новую дискуссию о скорости реагирования государства.

По словам Козловскиса, после этого были сокращены и упрощены цепочки принятия решений. Теперь процедуры построены так, чтобы информация передавалась максимально быстро.

Министр подчеркнул, что политики не участвуют в оперативных решениях о запуске системы предупреждения населения. Фактически решение остается за оперативным дежурным.

Что важно понимать: власти сейчас пытаются убрать лишние промежуточные согласования, которые могут замедлить реакцию в критический момент. Именно скорость передачи информации стала одним из главных вопросов после инцидента в Резекне.

Козловскис также прокомментировал идею о том, чтобы систему раннего предупреждения могли самостоятельно активировать Национальные вооруженные силы. По его мнению, нынешняя схема уже является оптимальной, поскольку обмен информацией происходит сразу между несколькими структурами.

На фоне этих событий продолжается и политический кризис вокруг смены министра обороны. Козловскис признал, что на заседании Совета сотрудничества коалиции ощущалась напряженность, однако, по его мнению, правительство Эвики Силини по-прежнему способно принимать решения.

Министр также дал понять, что ситуация с отставкой Андриса Спрудса развивалась необычно. Он напомнил, что раньше министры обычно подавали в отставку напрямую премьеру, а не через СМИ.

«Это тоже был политический выбор», — отметил Козловскис, добавив, что сам поступил бы иначе.

Сейчас остается неясным, сохранит ли коалиция нынешний формат работы после конфликта между «Новым Единством» и «Прогрессивными». Последние ранее заявили, что намерены встретиться с Силиней перед тем, как принять окончательное решение о дальнейших действиях.