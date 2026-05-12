Новости о финансовых трудностях национальной авиакомпании airBaltic вызывают беспокойство у большинства жителей Латвии. Особенно на фоне регулярных обсуждений будущего компании и возможной поддержки со стороны государства.

Большинство жителей Латвии следят за сообщениями о финансовом положении национальной авиакомпании airBaltic и воспринимают их с тревогой. Это показал опрос, проведенный программой TV3 «900 секунд».

Согласно результатам исследования, 60% жителей страны в возрасте от 18 до 65 лет признали, что их беспокоят новости о финансовых трудностях авиакомпании.

При этом 15% опрошенных заявили, что ситуация тревожит их «в большой степени», еще 25% — «в определенной степени», а 20% отметили, что испытывают небольшое беспокойство.

В то же время почти треть респондентов — 30% — сообщили, что финансовые проблемы airBaltic их совершенно не волнуют.

Еще 5% участников опроса признались, что вообще не информированы о ситуации вокруг авиакомпании, а столько же не дали конкретного ответа.

Интерес к финансовому состоянию airBaltic остается высоким, поскольку компания играет важную роль в транспортной системе Латвии и является одним из крупнейших работодателей в авиационной отрасли страны.

Кроме того, вокруг авиаперевозчика регулярно возникают дискуссии о государственных вложениях, стратегии развития и устойчивости бизнеса на фоне высокой конкуренции и колебаний в туристическом секторе.

Для многих жителей ситуация вокруг airBaltic связана не только с авиаперелетами, но и с вопросами экономики, бюджета и международной доступности Латвии.

Опрос показывает, что финансовая ситуация airBaltic остается для жителей Латвии заметной и чувствительной темой.