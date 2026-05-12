Как быстро избавиться от плесени на кухне: простые домашние средства

Дата публикации: 12.05.2026
Темные пятна на потолке, плитке и силиконовых швах не только портят внешний вид кухни, но и могут негативно влиять на здоровье. Эксперты рассказали, как эффективно удалить плесень с помощью доступных домашних средств.

Столовый уксус — дешево, сердито и безопасно

Уксус — природный антисептик, кислотность которого губительна для большинства видов плесени. Чтобы очистить углы или швы, нанесите неразбавленный уксус на пораженные участки с помощью распылителя. Но не спешите вытирать его. Оставьте средство на 20 минут, чтобы оно проникло глубоко в поры поверхности, а затем тщательно промойте водой и вытрите насухо.

Перекись водорода и сода для деликатной очистки

Если вы не любите резкий запах уксуса, воспользуйтесь перекисью водорода. Она отлично работает на гладких поверхностях, таких как пластик или эмаль. Для сильных загрязнений подойдет паста из пищевой соды и воды. Сода не только механически удаляет налет, но и впитывает лишнюю влагу, что сдерживает повторное появление грибка. Это идеальный вариант для ухода за уплотнителями холодильника.

Когда стоит применить хлор

В случаях, когда плесень въелась очень глубоко, домашних средств может быть недостаточно. Тогда на помощь приходит отбеливатель на основе хлора. Он не просто маскирует пятна, а полностью уничтожает споры. Однако помните о безопасности: работайте только в резиновых перчатках, обеспечьте мощное проветривание и никогда не смешивайте хлор с уксусом, так как это приводит к выделению опасного газа.

Что сделать, чтобы плесень не вернулась

Любая чистка будет временной, если не изменить микроклимат на кухне. Плесень обожает влагу, поэтому возьмите за правило всегда вытирать мойку и столешницу насухо после использования. Проверьте исправность вытяжки, регулярно проветривайте помещение и следите за целостностью герметика на стыках. Часто именно мелкие трещины становятся «домом» для грибка.

Редакция bb.lv напоминает: даже самая тщательная чистка не даст долгого эффекта без борьбы с сыростью. Хорошая вентиляция, сухие поверхности и своевременный уход за герметиками помогут не только избавиться от плесени, но и предотвратить ее повторное появление.

Автор - Светлана Тихомирова
