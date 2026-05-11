Австралийские исследователи выяснили, что пожилые женщины, регулярно пьющие чай, могут иметь более высокую плотность костной ткани, чем любительницы кофе.
Австралийские учёные проанализировали данные почти 9,7 тысячи женщин старше 65 лет и обнаружили: пенсионерка, которая каждый день пьёт чашку-другую чая, может иметь более крепкие кости, чем её ровесница-кофеманка.
По данным экспертов, у любительниц чая минеральная плотность костной ткани в области бедра выше. Особенно выражен эффект у женщин с ожирением. Причина, предположительно, в том, что в чае содержатся катехины, которые поддерживают работу клеток, формирующих костную ткань. А вот с кофе всё иначе. Те, кто выпивал более пяти чашек в день, чаще имели сниженную плотность костей. Кофеин ухудшает усвоение кальция. А если к кофе добавлялся алкоголь, негативный эффект усиливался.
Как понять, что кофеина слишком много?
Симптомы передозировки кофеина довольно легко распознать. Они включают:
учащенное сердцебиение
повышенную тревожность
бессонницу
диарею
учащенное мочеиспускание
головокружение
спазмы в желудке и кишечнике
прилив крови к лицу
жажду
тошноту
головные боли
Учёные подчёркивают: умеренное употребление чая может благоприятно влиять на здоровье костей благодаря содержащимся в нём катехинам, пишет bb.lv. А вот чрезмерная любовь к кофе способна ухудшать усвоение кальция и повышать риск снижения плотности костной ткани. При этом врачи советуют обращать внимание и на признаки избытка кофеина — от бессонницы до учащённого сердцебиения.
