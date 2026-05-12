В airBaltic заявили, что сейчас нет признаков возможного дефицита авиационного топлива, несмотря на нестабильную ситуацию на рынке. В авиакомпании утверждают, что поставщики подтверждают готовность выполнять долгосрочные контракты.

Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов во вторник заявил в эфире TV3, что авиакомпания не видит риска нехватки авиационного топлива в ближайшее время.

По его словам, перевозчик регулярно отслеживает ситуацию на рынке и еженедельно собирает данные о доступности топлива.

«Сейчас нет ни одного явного признака того, что это может произойти», — отметил Мартынов, добавив, что ситуация меняется очень быстро, поэтому компания внимательно следит за развитием событий.

В airBaltic также подчеркивают, что у авиакомпании заключены долгосрочные соглашения с поставщиками топлива. После консультаций с партнерами у компании не возникло сомнений в том, что обязательства будут выполнены.

Тема поставок топлива остается чувствительной для авиарынка, поскольку любые перебои могут быстро повлиять на расписание рейсов и стоимость перевозок. Особенно это важно в преддверии летнего сезона, когда пассажиропоток традиционно растет.

На этом фоне airBaltic продолжает увеличивать объемы перевозок. За первые четыре месяца нынешнего года авиакомпания перевезла почти 1,5 миллиона пассажиров — на 5,4% больше, чем годом ранее.

При этом финансовая ситуация компании по-прежнему остается сложной. Несмотря на рост оборота и сокращение убытков, airBaltic продолжает нуждаться в дополнительном финансировании.

Что важно знать: компания уже отложила возможное IPO и сейчас не рассматривает размещение акций как источник капитала в 2026 году. Согласно годовому отчету, в зимнем сезоне 2026/2027 годов перевозчику может понадобиться дополнительное финансирование в размере от 100 до 150 миллионов евро.

Весной Сейм одобрил выдачу airBaltic краткосрочного государственного займа на 30 миллионов евро. Возвратить его компания должна до конца августа.

Сейчас крупнейшим акционером airBaltic остается латвийское государство, которому принадлежит более 88% акций. Еще 10% находятся у немецкой авиакомпании Lufthansa.

Летом прошлого года власти Латвии и Lufthansa договорились дополнительно вложить в airBaltic по 14 миллионов евро перед потенциальным IPO, однако позже компания решила приостановить эти планы из-за рыночной ситуации и собственных финансовых показателей.

Несмотря на это, airBaltic продолжает готовиться к активному летнему сезону и пока не прогнозирует перебоев с обеспечением рейсов топливом.