Сильное потоотделение не всегда связано с жарой или особенностями организма. Врачи предупреждают, что иногда этот симптом может указывать на серьезные проблемы со здоровьем — от гормональных нарушений до диабета, лейкоза и сердечного приступа.

Какие болезни могут сопровождаться потоотделением

В ряде случаев повышенное потоотделение проявляется еще в подростковом возрасте как наследственный признак. Однако если такая особенность возникла без очевидных причин, стоит обратить внимание на другие возможные симптомы. Так, потоотделение часто сопровождает сахарный диабет, особенно при повышении уровня сахара в крови. Дополнительными признаками этого заболевания считаются чрезмерная жажда, частые позывы к мочеиспусканию, постоянное чувство голода, зуд кожи, колебания веса в сторону увеличения или похудения. В случае обнаружения таких симптомов в сочетании с обильным потоотделением необходимо проконсультироваться с врачом.

Гормональные, неврологические и онкологические причины

Еще одной возможностью является гипертиреоз — состояние, связанное с чрезмерной активностью щитовидной железы. К характерным его проявлениям, кроме потоотделения, относятся дрожь в руках, резкое снижение веса при сохранении аппетита, аритмия, бессонница и эмоциональная нестабильность.

Потоотделение также может быть следствием неврологических расстройств, например, при эпилепсии. В отдельных случаях оно наблюдается и при онкологических заболеваниях, в частности при лейкозе.

При лейкозе возникает интенсивное ночное потоотделение, на теле появляются непонятные синяки, возникает слабость, падает вес.

Кроме этого, внезапное сильное потоотделение может быть признаком острого сердечного приступа. При инфаркте оно обычно не связано ни с физической нагрузкой, ни с температурой окружающей среды. Дополнительные симптомы инфаркта — головокружение, боль в груди, которая отдает в левую руку или другие части левой стороны тела, чувство страха, слабость в ногах.

Специалисты советуют не игнорировать внезапное или необычно сильное потоотделение, особенно если оно сопровождается слабостью, потерей веса, болью в груди или другими тревожными симптомами, пишет bb.lv. В подобных случаях важно своевременно обратиться к врачу и пройти обследование.