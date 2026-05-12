Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В этом доме жил почти 100-летний «собиратель»: его хобби оказалось для него роковым 0 3429

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старинный деревянный дом с мусором на участке
ФОТО: скриншот видео TV3

На протяжении многих лет повседневную жизнь нескольких жителей Лиепаи нарушал их сосед, который хранил в своей квартире огромное количество хлама. Перед сном мужчина решил растопить печь, однако план не удался, и пламя перекинулось на находившиеся рядом бытовые вещи. В результате несчастья почти 100-летний пенсионер погиб.

Огромная куча вещей во дворе дома на улице Витес, как говорят жители здания, — лишь малая часть того, что 96-летний житель первого этажа за более чем 20 лет принес в свое жилище. Именно из-за этой привычки спасателям пришлось долго работать по этому адресу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

«В горящей квартире находился человек с признаками "собирателя". Он заполнил помещения различными бытовыми вещами, что, конечно, затрудняет тушение пожара и спасательные работы», — подтвердил представитель ГПСС Лаурис Буллис. Он сообщил, что вынесенный из помещений мужчина был передан медикам, которые констатировали его смерть.

Пожар площадью 20 квадратных метров одновременно заметили несколько жителей дома. Одной из них была жительница второго этажа, которая уже привыкла к тому, что из квартиры соседа снизу часто доносится странный запах, поэтому сначала даже не поняла, что начался пожар.

«Около половины двенадцатого ночи я почувствовала запах гари. Посмотрела в окно — к нему приехал сын из Салдуса. Он выбежал наружу. Я спрашиваю: "Что вы делаете в половине двенадцатого — какая топка?" А он отвечает: "Я уже не могу потушить это пламя". Сосед решил сжечь бумаги», — рассказывает жительница дома, у которой в квартире в тот момент осталась собака.

Маленькая Бетти сегодня радостно бегает по двору и наслаждается свежим воздухом, а не сидит в одиночестве в наполненном дымом помещении.

Жители дома признают, что некоторое время возвращаться в квартиры будет невозможно. Сейчас для них ищут временное жилье в гостинице. Также уже обратились к страховщикам, поскольку ясно, что потребуется серьезный ремонт.

Во время пожара за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший в происшествии. По неофициальной информации, это сын погибшего.

Читайте нас также:
#пожар #страхование #трагедия #безопасность #спасатели #привычки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
1
3
0
7

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Роб Йеттен со своим возлюбленным.
Изображение к статье: Ребенок прыгает на батуте
Изображение к статье: Память и происшествие на дороге
Изображение к статье: Шрот

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Пачки денег, кредит
Наша Латвия
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео