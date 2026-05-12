На протяжении многих лет повседневную жизнь нескольких жителей Лиепаи нарушал их сосед, который хранил в своей квартире огромное количество хлама. Перед сном мужчина решил растопить печь, однако план не удался, и пламя перекинулось на находившиеся рядом бытовые вещи. В результате несчастья почти 100-летний пенсионер погиб.

Огромная куча вещей во дворе дома на улице Витес, как говорят жители здания, — лишь малая часть того, что 96-летний житель первого этажа за более чем 20 лет принес в свое жилище. Именно из-за этой привычки спасателям пришлось долго работать по этому адресу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

«В горящей квартире находился человек с признаками "собирателя". Он заполнил помещения различными бытовыми вещами, что, конечно, затрудняет тушение пожара и спасательные работы», — подтвердил представитель ГПСС Лаурис Буллис. Он сообщил, что вынесенный из помещений мужчина был передан медикам, которые констатировали его смерть.

Пожар площадью 20 квадратных метров одновременно заметили несколько жителей дома. Одной из них была жительница второго этажа, которая уже привыкла к тому, что из квартиры соседа снизу часто доносится странный запах, поэтому сначала даже не поняла, что начался пожар.

«Около половины двенадцатого ночи я почувствовала запах гари. Посмотрела в окно — к нему приехал сын из Салдуса. Он выбежал наружу. Я спрашиваю: "Что вы делаете в половине двенадцатого — какая топка?" А он отвечает: "Я уже не могу потушить это пламя". Сосед решил сжечь бумаги», — рассказывает жительница дома, у которой в квартире в тот момент осталась собака.

Маленькая Бетти сегодня радостно бегает по двору и наслаждается свежим воздухом, а не сидит в одиночестве в наполненном дымом помещении.

Жители дома признают, что некоторое время возвращаться в квартиры будет невозможно. Сейчас для них ищут временное жилье в гостинице. Также уже обратились к страховщикам, поскольку ясно, что потребуется серьезный ремонт.

Во время пожара за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший в происшествии. По неофициальной информации, это сын погибшего.