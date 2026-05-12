Рижане старшего и среднего поколения еще помнят те благодатные годы, когда фактически в каждой семье имелся «кабель». С начала 1990-х годов платное ТВ стало окном в мир для людей, к которым даже видеомагнитофон еще не зашел. В сегодняшних медийных реалиях этот сервис сделался анахронизмом, поскольку его подкосили и технологии, и политика.

У министра сообщений Атиса Швинки («Прогрессивные»), увы, опять плохая новость для сегодняшнего заседания правительства. Безрезультатно завершился конкурс на создание в ЛР платного телевидения, основанного на общественных частотах – ни один коммерсант не подал заявку.

Наземное вещание в цифровом формате с 1 января 2027 года должен был технически обеспечить Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC), коему принадлежит, в частности, знаменитая башня на Закюсале. 10 декабря прошлого года Кабинет Министров Эвики Силини («Новое Единство») принял распоряжение N 827.

«Было разработано положение с приложениями, которое определяло требования к предоставляющему услуги платного телевидения, критерии оценки, порядок проведения конкурса, срок, на который присваивались права обеспечить услуги…»

В состав рабочей группы вошли представители ряда учреждений, ассоциаций и организаций: Совет по конкуренции, Министерство культуры, Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ), Совет общественных электронных средств массовой информации и еще десятка ведомств.

Важные господа уже приготовились, как будут – в четыре этапа! – оценивать претендентов. Но вот – сюрприз, никто на рандеву с государством и не явился.

Вывод – надо писать новый документ: «Министерство транспорта в сотрудничестве с Министерством культуры, LVRTC и НСЭСМИ разработает стратегию на 2027-2036 годы, определяющую основные принципы дальнейшего развития бесплатных и платных телевизионных услуг в наземном вещании, с целью содействия разнообразию программ и плюрализму медиарынка».

Иначе, предупреждают руководители госТВ, в отсутствие денюжек от частных инвесторов «общественное» вещание захиреет. Ибо не станет средств доставлять сигнал в отдаленные города и веси нашей необъятной Отчизны.

А тем временем, несознательная публика продолжает бесплатно взирать на запрещенку, пользуясь возможностями YouTube и Telegram. Ведь именно тамошние каналы до 2022 года составляли наибольшую долю популярности, а европейские и украинские, увы, их заместить так и не сумели. С того и выходит, что по бизнесу тут ловить абсолютно нечего.