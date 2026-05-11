Авиакомпании по всей Европе уменьшают цены на летние перелеты, пытаясь вернуть интерес туристов, которые стали осторожнее планировать отпуск из-за опасений перебоев в авиасообщении. Об этом сообщило издание Financial Times.

По данным отраслевых источников, часть путешественников откладывает бронирование, опасаясь возможной нехватки авиационного топлива на фоне глобальной нестабильности. Это уже влияет на динамику спроса в туристическом секторе.

Анализ цен показал, что с начала апреля стоимость билетов на ряд популярных направлений в Южной Европе заметно снизилась. В частности, речь идет о маршрутах в Ниццу, Барселону и Пальму, где падение цен достигало 10% и более, а на отдельных направлениях - до 40%.

В авиакомпаниях и туристических компаниях отмечают, что рынок фактически вошел в фазу конкуренции за доверие пассажиров. По словам представителей отрасли, люди бронируют поездки позже обычного, поэтому перевозчики вынуждены стимулировать спрос скидками.

Некоторые крупные авиакомпании уже заявили, что не будут вводить дополнительные топливные сборы для ранее купленных билетов, пытаясь снизить тревожность пассажиров и стабилизировать продажи.

Аналитики предупреждают, что ситуация остается нестабильной: при дальнейшем росте неопределенности возможен дефицит мест и рост цен ближе к сезону. В то же время эксперты считают, что массовой отмены рейсов не ожидается, и большинство запланированных перелетов будет выполнено.