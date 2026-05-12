Эстония делает ставку на искусственный интеллект как на новый инструмент обучения, а не угрозу для школ. В стране уже тысячи старшеклассников используют образовательную платформу на базе ИИ, созданную совместно с OpenAI.

Пока многие европейские страны обсуждают, как ограничить использование искусственного интеллекта в школах, Эстония выбрала противоположный подход — учить школьников пользоваться ИИ осознанно и с пользой для обучения.

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас считает, что попытки полностью запретить генеративный ИИ в школах обречены на провал. По ее словам, ученики все равно будут использовать такие инструменты, поэтому задача школы — встроить их в образовательный процесс, а не бороться с ними.

Именно на этой идее строится один из самых масштабных образовательных ИИ-проектов в Европе. Эстония вместе с OpenAI внедряет специальную платформу искусственного интеллекта для старших классов.

Сейчас к системе уже подключена примерно половина из 20 тысяч старшеклассников страны, а летом доступ должны получить остальные. В следующем учебном году программу планируют расширить и на профессиональные учебные заведения.

Что важно понимать: речь идет не просто о чат-боте для ответов на вопросы. Власти Эстонии хотят изменить сам подход к обучению — сделать ИИ помощником для анализа, обсуждений и обратной связи, а не инструментом для механического списывания.

По словам Каллас, многие школы в Европе сейчас сосредоточены на поиске текстов, написанных ИИ, однако она считает это «неправильной борьбой». Министр признала, что сама изменила университетские задания после того, как увидела, что студенты передают традиционные письменные работы генеративному ИИ.

При этом Эстония не считает, что искусственный интеллект должен полностью заменить базовое обучение. Каллас подчеркивает, что сначала дети должны научиться читать, считать, запоминать факты и развивать критическое мышление.

«Нужно знать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, потому что некоторые вещи просто необходимо помнить наизусть», — отметила в интервью POLITICO министр.

В Таллине сравнивают ИИ с калькулятором: технология сама по себе не плоха и не хороша — все зависит от того, как ее используют.

Эстония уже считается одной из самых цифровизированных стран Европы. По данным Eurostat, почти четверть эстонских компаний используют искусственный интеллект — это выше среднего уровня по ЕС.

При этом власти пытаются избежать одного из главных страхов вокруг ИИ — передачи данных учеников крупным технологическим компаниям. По соглашению с OpenAI, информация, вводимая школьниками в систему, остается под контролем Эстонии и не используется для обучения глобальных моделей компании.

Исследователи будут работать только с обезличенными данными, чтобы понять, как ученики взаимодействуют с ИИ: задают ли они сложные вопросы, используют ли платформу для обсуждений или только для быстрых ответов.

За экспериментом внимательно следят и другие страны Европы. OpenAI уже сотрудничает со Словакией и Грецией в образовательной сфере, а интерес к эстонской модели проявляют министры образования разных стран ЕС.

На фоне дискуссий о вреде экранов и запрете смартфонов в школах Эстония фактически предлагает другой путь — не ограничивать технологии, а менять сами методы обучения.

Каллас считает, что жесткие запреты редко работают эффективно. Вспоминая свое детство в СССР, она заметила, что люди обычно тратят много сил именно на то, чтобы обойти ограничения.