«Роскошная», «нежная», «прекрасная», - такими эпитетами, воспевая красоту Прекрасной дамы, наделяли поэты прошлого грудь женщины. Что и понятно: помимо чисто «природной» функции — вскармливания ребенка, грудь всегда была важным символом женственности, идентичности и сексуальности женщины. Да и в наше время привлекательность груди для женщины порой не менее важна, чем привлекательность ее лица, и если что-то не устраивает - объем, упругость и т. д., это может лишать уверенности в себе, приводить к появлению комплексов…

Увы: на внешний вид груди, даже изначально идеальной, могут негативно влиять разные жизненные ситуации. Болезнь, беременность, лактация, возраст -и вот грудь опустилась, съежилась, потеряла былую упругость…

Однако есть и хорошая новость: это исправимо!

Так, к примеру, в Клинике пластической хирургии Я.Гилиса предлагаются самые разные виды коррекции груди — в зависимости от того, что нужно конкретной пациентке.

Увеличение груди с помощью имплантов

В ходе этой операции импланты устанавливаются под ткань молочной железы или под большую грудную мышцу передней стенки грудной клетки. Импланты различаются по форме, объему и профилю, поэтому подбираются с учетом особенностей фигуры конкретной женщины и ее пожеланий — какого результата она хочет достичь. После операции и грудь, и все тело выглядит гармонично и естественно. И так же приятно видеть себя в зеркале ТАКОЙ - красивой и обновленной!

Редукция - уменьшение груди

Впрочем, бывает и наоборот: природа одаривает женщину слишком крупной грудью. И такая «щедрость» оборачивается огромными проблемами: вызывает психологический дискомфорт, боли в спине и шее, ограничивает физическую активность… Даже одежду подобрать бывает трудно! Поэтому операция по уменьшению груди — это далеко не только об эстетике. В ходе редукции удаляются излишки ткани молочной железы и кожи, грудь обретает гармоничные пропорции, а если нужно, корректируются ареолы. Результат — освобождение женщины в буквальном и переносном смысле от чрезмерного «груза», ощущение легкости, разрушение барьеров на пути к любой физической активности. Женщина обретает уверенность в себе, в своей привлекательности, и ее жизнь начинает играть совершенно новыми красками!

Липофилинг - увеличение груди с помощью собственной жировой ткани

Это еще один современный метод увеличения груди. Сначала из проблемных зон тела (живота, бедер или боков) изымается часть жировой ткани, а затем, пройдя специальную обработку, она вводится в нужную зону. Липофилинг не только эффективен, но и максимально органичен, поскольку для коррекции используется ткань самой женщины.

И — сопутствующий эффект: в местах, откуда забрали жировую ткань, контуры тела тоже улучшаются!

Мастопексия - подтяжка груди

Нередко женщине требуется не только и не столько увеличить грудь, сколько просто вернуть прежнюю форму, - например, после беременности, грудного вскармливания и т.п. И тут на помощь приходит мастопексия - подтяжка груди, во время которой устраняется опущение, восстанавливаются утраченные контуры фигуры, а при необходимости улучшается внешний вид и местоположение ареолы. Этот метод хорош еще и тем, что подтяжку можно сочетать с установкой имплантов. И если вас не устраивает не только форма, но и объем груди, мастопексия решит обе задачи сразу: восстановит форму, и увеличит объем груди до желаемого размера.

