Дешевая авиакомпания из Малайзии отберет мировое лидерство у airBaltic 1 2687

Бизнес
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Самолет A220-300.

Крупнейший малазийский лоукостер AirAsia заключил с европейским аэрокосмическим концерном Airbus соглашение на закупку 150 узкофюзеляжных самолетов модели A220-300 (ранее продавались как Bombardier C Series).

Отметим, что до сих пор крупнейшей авиакомпанией в мире по количеству находящихся в эксплуатации самолетов A220-300 оставался латвийский airBaltic. Их во флоте airBaltic насчитывается 54 штуки. Правда, не все летают – канадских самолетов регулярно возникают проблемы с двигателями.

Что касается закупки малазийской AirAsia, то общей каталожная стоимость 150 авиалайнеров составит около $19 млрд. Или по 125 млн за самолет. Впрочем, реальные цифры контракта засекречены. Очевидно, оптом покупать самолеты дешевле, чем поштучно.

Как сообщил Airbus, это крупнейший заказ на самолеты этой модели. Теперь число заказов таких самолетов превышает 1 тысячу. Они способны вмещать до 160 пассажиров и могут совершать рейсы дальностью до 6,7 тысячи км.

Контракт был подписан на площадке Airbus в городе Мирабель в Квебеке в присутствии премьер-министра Канады Марка Карни.

С начала 2026 года капитализация Airbus упала на 8,2%, до 144,4 млрд евро.

