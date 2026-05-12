Конфликт на Ближнем Востоке – это не краткосрочная история, его последствия мы будем ощущать еще долго. К тому же это и сигнал о том, что экономика меняется, к этому нужно адаптироваться, поэтому домохозяйствам необходимо начать действовать уже сейчас, чтобы смягчить неизбежное давление на свои кошельки.

Это надолго

Цена на нефть уже пару месяцев колеблется в диапазоне 100-110 долларов США за баррель, и неизвестно, когда возобновится движение армады танкеров, скопившихся в одном из крупнейших в мире «бутылочных горлышек». Однако уже теперь ясно, что волшебным образом ничего не решится, считает экономист Рауль Эаметс.

Как показывает исторический опыт, подобные кризисы могут значительно ускорить инфляцию – после нефтяного кризиса 1973 года инфляция в Европе утроилась, и сейчас она может вырасти примерно до 6%.

Европа и страны Балтии в этой ситуации особенно уязвимы, поскольку, в отличие от США, страны ЕС в значительной степени зависят от импортируемых энергоресурсов и не могут влиять на мировые цены.

Последствия роста цен на энергоносители ощущаются на каждом шагу – цены на топливо выросли, что делает транспорт в целом, включая логистику и цепочки поставок, дороже. Это, в свою очередь, влияет на все остальные отрасли и отражается в росте цен практически на все товары и услуги.

Отопление и электроэнергия также дорожают, особенно для домохозяйств, которые по-прежнему зависят от ископаемых энергоресурсов, например, природного газа. Во-первых, потому что значительная часть мирового природного газа обычно поступает через ныне заблокированный Ормузский пролив. Во-вторых, разрушены газовые месторождения и инфраструктура Катара.

Катар производит 20% мирового объема сжиженного природного газа (СПГ), и 20% этих мощностей разрушены. Это огромный шок для всей отрасли. На восстановление потребуется как минимум два-три года. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это не краткосрочный кризис.

Латвия может пострадать сильнее соседей

Рост цен и тарифов – это прямой эффект зависимости стран Балтии от импорта. Латвия может пострадать от повышения цен на газ больше, чем другие страны Балтии, поскольку большая часть тепла и электроэнергии производится с использованием природного газа. Однако есть и другие факторы – экономические и психологические.

В СМИ широко освещается кризис на Ближнем Востоке и его последствия. У людей формируются инфляционные ожидания, то есть предположения о дальнейшем росте цен, поэтому потребительские настроения становятся всё более негативными.

В то же время инфляционные ожидания облегчают повышение цен – под предлогом того, что «всё стало дороже». В результате даже те, у кого пока нет необходимости повышать цены, начинают это делать.

Угроза исходит от ЕЦБ

Еще один долгосрочный эффект связан с монетарной политикой центрального банка. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил свой прогноз инфляции для еврозоны до 2,6% (ранее 1,9%), и это вряд ли будет последним повышением. Если цены будут расти быстрее, чем желательные 2%, ЕЦБ повысит процентные ставки. Вопрос уже не в том, повысит ли, а когда и сколько раз.

По прогнозам, в этом году могут последовать как минимум три повышения, и ставка Euribor приблизится к 2,8%. Для домохозяйств с кредитами с плавающей ставкой или тех, кто планирует брать кредиты, это может означать увеличение ежемесячных платежей.

С другой стороны, это также означает, что со временем могут вырасти процентные ставки по депозитам.

Что делать?

Ряд важных советов домохозяйствам в условиях роста цен и экономической непредсказуемости:

Во-первых, стоит обратить внимание на состояние накоплений. Если деньги просто «лежат» на счете, инфляция постепенно их «съест». Пора выбирать решения, позволяющие деньгам зарабатывать – например, сберегательный счет или расчетный счет, где на остаток начисляются проценты.

Во-вторых, следует оценить существующие кредитные обязательства, если они есть. И не брать новые кредиты – в случае повышения процентных ставок выжидание может привести к большим затратам в будущем.

В-третьих, надо посмотреть, на что тратятся деньги. Полностью избежать повышения цен невозможно, но можно уменьшить его влияние. Например, чаще выбирать местные продукты и услуги, которые менее зависимы от глобальных колебаний цен, и стимулировать тем самым местную экономику.

В-четвертых, надо думать об энергоресурсах. Здесь по-прежнему действует простой принцип – «покупай сани летом». По возможности следует заранее подготовиться к отопительному сезону, закупив топливо или инвестировав в энергоэффективность жилья.

Также стоит рассмотреть условия вашего договора на электроэнергию. Иногда более выгодным может оказаться договор с фиксированной ценой, который помогает избежать резких колебаний цен.

Наконец, нужно создавать финансовую подушку безопасности, чтобы подготовится к возможным кризисам.

Параллельно следует также подумать о том, как укрепить свои позиции на рынке труда, то есть – о развитии новых навыков и устойчивости источников дохода. Потому что вероятность столкнуться с новой глобальной экономической рецессией сегодня гораздо выше, чем – с восстановлением и ростом.

Будь готов!

Вместо вывода. Высокая инфляция – это не кратковременное проявление нефтяного кризиса на Ближнем Востоке, а новая реальность, которую мы должны признать и к которой должны приспособить свои действия.