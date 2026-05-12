Сборная Латвии по хоккею начинает смену поколений: на чемпионате мира сыграют 17- и 18-летние таланты

Дата публикации: 12.05.2026
Изображение к статье: Молодой хоккеист Албертс Шмитс

ФОТО: LETA

На чемпионате мира по хоккею в Швейцарии сборная Латвии выступит в заметно обновленном составе. После олимпийского сезона в команде не будет многих привычных лидеров, а особое внимание приковано к двум юным хоккеистам — 17-летнему Оливеру Мурниексу и 18-летнему Албертсу Шмитсу.

В олимпийские годы чемпионаты мира по хоккею традиционно проходят в тени Игр. После насыщенного сезона многие игроки НХЛ пропускают турнир, и составы национальных сборных заметно меняются. В этом году это особенно чувствуется и в сборной Латвии.

Из 25 хоккеистов, входивших в олимпийский состав, на чемпионате мира команде помогут меньше половины. Причины отсутствия игроков разные — от травм и продолжающегося сезона в Северной Америке до семейных обстоятельств и восстановления здоровья.

Так, Эдуард Тралмакс продолжает выступление за океаном, Данс Лочмелис и Анри Равинскис восстанавливаются после травм, Кристианс Рубинс взял паузу для восстановления, а Рихардс Букартс недавно получил повреждение. У Увиса Балинскиса и Яниса Якса ожидается пополнение в семьях.

При этом часть изменений связана уже не с обстоятельствами, а с постепенным обновлением команды. Под этот процесс, по сути, попали многолетний капитан сборной Каспарс Даугавиньш и Робертс Букартс.

Хоккейный тренер Гунтис Балиньш отметил, что отсутствие некоторых игроков НХЛ никого особенно не удивляет.

«На Олимпийские игры приезжают и те хоккеисты, которых сборная Латвии давно уже не интересует. Было ясно, что на чемпионате мира их не будет», — заявил он.

Что важно понимать: нынешний турнир для Латвии — это не только борьба за результат, но и начало заметной смены поколений. Команда постепенно делает ставку на молодых игроков, которые могут стать основой сборной в ближайшие годы.

Особое внимание сейчас приковано к двум самым молодым хоккеистам команды — Оливеру Мурниексу и Албертсу Шмитсу. Им всего 17 и 18 лет соответственно.

Еще недавно главный тренер сборной Харийс Витолиньш говорил, что не планирует брать на чемпионат мира игроков юниорской сборной. Однако после успешного выступления латвийской молодежной команды на юниорском чемпионате мира, где она заняла четвертое место, позиция изменилась.

В итоге Мурниекс получил вызов в национальную сборную. Для обоих молодых хоккеистов предстоящий турнир может стать важной возможностью заявить о себе перед драфтом НХЛ, который пройдет уже в конце июня.

Особенно высокие ожидания связаны с Шмитсом. По прогнозам, он может быть выбран на драфте под самым высоким номером в истории латвийского хоккея.

Чемпионат мира в Швейцарии станет для обновленной сборной Латвии не только проверкой на прочность, но и возможностью увидеть, как выглядит команда после начала серьезных перемен.

#хоккей #НХЛ #спорт #чемпионат мира #Швейцария
