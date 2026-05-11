В американском штате Калифорния фермеры готовятся уничтожить около 420 тысяч персиковых деревьев на фоне кризиса в отрасли переработки фруктов. Об этом сообщает Independent.

Причиной стало закрытие консервных заводов компании Del Monte Foods в городах Модесто и Хьюсон. Производитель с 139-летней историей объявил о банкротстве, что оставило фермеров без контрактов, которые действовали десятилетиями, а сотни работников - без рабочих мест.

По оценкам, аграрии могут потерять до 550 млн долларов дохода. Чтобы снизить последствия кризиса, власти выделили 9 млн долларов на выкорчевывание деревьев и утилизацию части урожая.

Чиновники считают, что вывод с рынка около 50 тысяч тонн персиков позволит избежать переизбытка продукции и предотвратить дополнительные потери производителей примерно на 30 млн долларов.

Отмечается, что часть активов Del Monte приобрела компания Pacific Coast Producers, однако она сможет переработать лишь около половины урожая. Остальная продукция не имеет покупателей, поэтому фермеры вынуждены переходить на другие культуры.