Три ведущие языковые ИИ-модели — ChatGPT-5, Gemini 2.5 и Claude 4.5 — дали разные ответы на вопрос о том, какие профессии сильнее всего рискуют попасть под автоматизацию. Экономисты предупреждают: популярные «индексы подверженности ИИ», на которые уже ориентируются политики и работодатели, могут оказаться далеко не такими надёжными, как принято считать, сообщает Wall Street Journal.

К такому выводу пришли экономисты Мишель Инь (Michelle Yin) и Хоа Ву (Hoa Vu) из Северо-Западного университета (NU), а также Клаудия Персико (Claudia Persico) из Американского университета (AU). В своей предварительной научной работе исследователи попросили три ИИ-модели оценить, какие профессии наиболее уязвимы перед ИИ, и часто получали разные ответы.

Claude присвоил профессии бухгалтера высокую степень уязвимости, тогда как Gemini оценил её заметно ниже. Модели разошлись и в оценке уязвимости рекламных менеджеров, и в оценке руководителей высшего звена. ChatGPT и Gemini оказались наиболее согласованными между собой, но и они расходились примерно в четверти случаев.

Часть расхождений объясняется различиями между самими ИИ-моделями, однако экономисты обнаружили и другой фактор: на оценки влияло то, какие специалисты уже пользуются ИИ. Первые пользователи — например, финансовые аналитики — активно работают с нейросетями и тем самым генерируют больше данных, на которых обучаются будущие ИИ-модели. Это, в свою очередь, отражается на том, как модели оценивают такие профессии.

Индексы подверженности ИИ строят тремя способами: вручную, когда эксперты оценивают, насколько ИИ ускоряет выполнение тех или иных рабочих задач; с помощью опросов сотрудников, пользующихся ИИ-платформами; или с помощью самих больших языковых моделей (LLM). Ручные оценки могут быть весьма субъективными, а опросы отражают мнение пользователей лишь одной платформы и не обязательно представляют рынок труда в целом. Тем не менее эти индексы широко используются в аналитических записках, консалтинговых отчётах и докладах, подготовленных для обоснования политических решений.

Расхождения между разными версиями быстро развивающейся технологии сами по себе неудивительны. К тому же пока неясно, оценивают ли ИИ-модели подверженность автоматизации хуже или лучше, чем другие методы. Но проблема, по словам авторов исследования, в том, что некоторые политики и работодатели могут принимать такие оценки за чистую монету.

Для начала экономисты считают, что исследователям следует опираться на ответы сразу нескольких ИИ-моделей, а не одной, и прямо указывать на неопределённость результатов. В конечном счёте, по их мнению, более точные ответы могут дать опросы о том, как ИИ реально внедряется в экономику и для каких задач применяется. «Лично я не стала бы полагаться на один-единственный показатель, чтобы решать: „Мне надо сменить работу“ или „Моему ребёнку надо сменить специальность“», — сказала Инь.

Исследование показывает, что даже самые современные ИИ-системы пока не способны дать однозначный прогноз о будущем рынка труда, пишет bb.lv. Авторы работы считают, что подобные оценки следует воспринимать с осторожностью и не использовать как единственный ориентир при выборе профессии, кадровой политике или разработке экономических решений.