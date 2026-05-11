Украинская аэроразведка наблюдала за НЛО во время войны: эксперт раскрыл подробности

Дата публикации: 11.05.2026
УНИАН
Изображение к статье: НЛО на поле боя

С началом войны исследование НЛО в регионе стало скорее военной задачей, чем гражданской.

В 2023 году в Украине аэроразведка наблюдала за неопознанным летающим объектом, рассказал специалист по вопросам РЭБ и связи, советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

"В 2023 году я опубликовал видео с фронта, на котором аэроразведка наблюдала за неидентифицированным летающим объектом. Через час мне написали представители государственной структуры, которая занимается этими вопросами в Украине еще с советских времен", – отметил он в Telegram.

По словам эксперта, с началом войны исследование НЛО в воздушном пространстве стало скорее военной задачей, чем гражданской.

В частности, как заметил Флеш, в ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему, согласованный главнокомандующим.

"Поэтому не только США занимаются подобными вопросами, ведь за понятием НЛО может скрываться новое оружие нашего противника", – добавил он.

Украинское "НЛО"

Как сообщал УНИАН, на фронте у россиян появилась новая необычная проблема: неизвестные летающие объекты начали охотиться на российские дроны-"ждуны".

Случай попал на камеру российского дрона, который ждал в засаде на одной из прифронтовых дорог. Камера зафиксировала нечто очень странное: в небе внезапно появился мощный луч света, который опустился на дорогу и быстро пробежал по ней вперед и назад. Когда луч промелькнул по дрону, оператор зафиксировал потерю связи с беспилотником.

Событие, запечатленное на видео, выглядело как эпизод из фантастического фильма о внеземных пришельцах. Некоторые назвали увиденное "странным инопланетным дорожным сканером". Многие комментаторы предположили, что над дорогой пролетел украинский дрон с лазерным оружием, которое перерезает оптоволоконные кабели, через которые дроны-"жуны" поддерживают связь с оператором.

