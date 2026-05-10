В апреле 2025 года США повысили пошлины на европейские автомобили с 2,5% до 27,5%, но в августе ставку снизили до 15%. В мае 2026 года американский лидер пригрозил повысить импортные пошлины на машины до 25%

Европейские автопроизводители потеряли более €8 млрд за год из-за пошлин, которые ввел Дональд Трамп, сообщает Financial Times (FT). Эта оценка основана на публичных заявлениях руководителей Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis и Volvo Cars, и охватывает 2025 год и первые три месяца текущего года, уточняет газета.

Соединенные Штаты повысили пошлины на европейские автомобили с 2,5% до 27,5% в начале апреля 2025 года, и, хотя в августе, после подписания торговой сделки США и ЕС, ставка была снижена до 15%, это сильно ударило по автопроизводителям, говорится в материале.

Повышение пошлин усугубило проблемы европейских производителей машин, которые уже сталкиваются с жесткой конкуренцией в Китае и несут расходы, связанные с переходом на электромобили, отмечает FT.

Сильнее всего от американских пошлин пострадал Volkswagen — компания сообщила об издержках в размере €3,6 млрд из-за тарифов Трампа, уточняет газета. BMW потратила на пошлины около €2,1 млрд, что включает тарифы на импорт в Евросоюз из США и Китая, расходы Mercedes-Benz на пошлины составили €1,3 млрд, а Stellantis — €1,2 млрд, но большая часть расходов этой компании связана с торговлей между США, Мексикой и Канадой, говорится в материале.

В мае 2026 года Трамп пригрозил повысить пошлины на импорт европейских автомобилей до 25%, дав ЕС время для выполнения торгового соглашения с США до начала июля. Если угроза американского президента будет выполнена, это может обойтись Volkswagen, BMW, Mercedes еще в €2,6 млрд в 2026 году, пишет FT со ссылкой на оценки аналитиков Bernstein, предупреждает журнал "Форбс".