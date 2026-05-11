Венгрия пересмотрит сотрудничество с Россией по АЭС Пакш

Дата публикации: 11.05.2026
Deutsche Welle
ФОТО: pixabay
ФОТО: pixabay

Новое правительство Венгрии изучит секретные договоры о строительстве "Росатомом" двух новых энергоблоков на атомной электростанции "Пакш", заявил кандидат на пост министра энергетики Иштван Капитань.

Новое правительство Венгрии пересмотрит финансирование и условия реализации проекта расширения единственной в стране атомной электростанции "Пакш". "Нам необходима прозрачная ядерная стратегия", - заявил в ходе парламентских слушаний в понедельник, 11 мая, кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань.

По его словам, речь идет о секретных контрактах, которые новому правительству еще только предстоит изучить. Вступивший 9 мая в должность премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр после победы на апрельских выборах уже говорил о готовности проверить все соглашения о проекте АЭС "Пакш-2". По его словам, стоимость проекта может быть завышенной.

Соглашение о расширении АЭС "Пакш" подписано в 2014 году

Соглашение о расширении АЭС "Пакш"мощностью 2 гигаватта с российской государственной атомной корпорацией "Росатом" было заключено в 2014 году без проведения тендера. На АЭС планируется построить два российских реактора ВВЭР стоимостью 12,5 млрд евро. Этот проект часто называют ярким примером тесных связей между Будапештом и Москвой при бывшем премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Реализация проекта с тех пор откладывалась. В ноябре 2024 года администрация США во главе с демократом Джо Байденом ввела санкциипротив расширения АЭС "Пакш" с российским участием, но в ноябре 2025-го они были отменены администрацией Дональда Трампа. В сентябре 2025 года суд Евросоюза аннулировал выданное в 2017 году разрешение Еврокомиссии на финансовый вклад Венгрии в расширение "Пакш".

Строительство началось в феврале

В феврале 2026 года строительство новых энергоблоков "Пакш" началось, "Росатом" сообщил о "заливке первого бетона" в фундамент здания реактора для энергоблока №5. Строительство новых реакторов было поручено Нижегородской инженерной компании "Атомэнергопроект", входящей в госкорпорацию "Росатом".

АЭС "Пакш" в 100 км от Будапешта была построена по советским технологиям в 1980-х годах. Это единственная атомная электростанция в Венгрии, на ней производилось более 40 процентов энергии, вырабатываемой в стране.

#санкции #строительство #АЭС #энергетика #технологии #Росатом #экономика #Россия #политика #Венгрия
