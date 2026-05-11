Однопартиец отставленного министр обороны: теперь логично уволить главу Минземледелия 1 364

Дата публикации: 11.05.2026
После соответствующих выводов Госконтроля по так называемому делу лесопромышленников закономерным было бы потребовать отставки министра земледелия Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян), заявил в понедельник на пресс-конференции руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.

Он высказал мнение, что, возможно, у действий премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), разрушающей свое правительство, есть иные причины. "По делу о растрате 50 млн евро по делу лесопромышленников прокуратура уже начала уголовный процесс, на что премьер-министр никак не отреагировала и не потребовала отставки министра Краузе, а, наоборот, пыталась его защитить", - сказал Шуваев.

Он отметил, что в среду будет обнародован ревизионный отчет Госконтроля по делу лесопромышленников, в котором, возможно, будет много новых фактов. "Если там будут конкретные моменты ответственности, логично, у нас тоже возникнут вопросы", - сказал Шуваев, отвечая на вопрос о требовании отставки Краузе.

Он отрицал, что ревизия Госконтроля является причиной, почему "Прогрессивные" хотят встретиться с премьером в среду, а не обсуждать вопросы сотрудничества на сегодняшнем заседании коалиционных партий. Как указал Шуваев, по средам обычно проходят заседания фракции, и он не контролирует, когда Госконтроль объявляет результаты ревизий.

Как Шуваев сообщил ранее, официальное приглашение премьер-министру посетить заседание фракции планируется направить в ближайшее время, чтобы в среду обсудить сложившуюся ситуацию и вопросы, касающиеся работы правительства.

В то же время Шуваев заявил, что в настоящее время с учетом событий последних дней "Прогрессивные" не видят, что Силиня способна ответственно руководить правительством. Поэтому партия хочет выслушать разъяснения премьера о принятых решениях и коммуникации в рамках коалиции.

Шуваев раскритиковал действия Силини в связи с требованием отставки министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные"), указав, что партия не была заранее проинформирована об этом решении и узнала о нем лишь незадолго до публичного заявления.

"Прогрессивные" надеются, что предстоящая встреча с премьер-министром позволит внести ясность в отношении дальнейших действий и перспектив работы правительства.

