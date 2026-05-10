Казахстанский предприниматель Нурлан Смагулов, недавно попавший в рейтинг миллиардеров Bloomberg, смог сколотить состояние на торговых объектах и автомобильном бизнесе. Это отличает его от других сверхбогатых соотечественников, пишет издание.

Владелец торговых и автоцентров

Смагулов владеет крупнейшей в Казахстане сетью торгово-развлекательных центров Mega Center Management, в которую входят Mega Alma-Ata и Mega Park в Алма-Ате, а также Mega Silk Way в Астане.

Также он ведет автомобильный бизнес: имеет заводы по сборке автомобилей, на которые приходится примерно два из пяти автомобилей, производимых в Казахстане. Предприятия Смагулова имеют 19 различных дистрибьюторских соглашений, отмечает Bloomberg. Состояние предпринимателя Bloomberg оценивает примерно в $1,5 млрд. Впрочем, в обновленный рейтинг 500 богатейших людей планеты по версии издания он не входит.

Как заработать первый миллион

Когда Казахстан получил независимость в декабре 1991 года, Смагулов увидел возможность заработать на продаже автомобилей. Существовал дефицит и автомобиль считался «очень престижным и желанным приобретением», пояснил он в интервью Bloomberg.

Чтобы заработать, он перепродавал «КАМАЗы», а полученные средства использовал для закупки автомобилей за границей. По словам бизнесмена, спрос со стороны малообеспеченного населения оказался настолько высоким, что он заработал свой первый миллион долларов примерно за четыре года, импортируя из России машины Lada, а из Японии — автомобили Toyota. Так была заложена его компания Astana Motors.

После того как в 1993 году Казахстан перешел с рубля на тенге, а позже началась разработка крупных нефтяных месторождений, в стране начала активно развиваться урбанизация. На этом фоне Смагулов решил расширить свою деятельность и в 2006 году открыл первый торговый центр Mega в Алма-Ате.

Впоследствии Смагулов развивал этот центр, были построены новые, планируется построить еще один.

Тяга к искусству

Предприниматель успел собрать собственную коллекцию современного искусства, которую представил в открывшемся в сентябре Музее современного искусства в Алма-Ате.

По словам Смагулова, коллекция в ее нынешнем виде обошлась ему примерно в $70 млн, а строительство музея — еще в $50 млн. В прошлом году за несколько месяцев работы музей посетили около 188 тыс. человек, в этом году бизнесмен ожидает 500 тыс. посетителей. Смагулов также планирует открыть еще одно здание музея к 2030 году, чтобы число посетителей выросло до 1 млн в год.

Большинство сверхбогатых казахстанских предпринимателей заработали деньги на сырьевых товарах, в сфере финансов или через политику, пишет Bloomberg. Например, богатейший казахстанец, президент и неисполнительный директор и акционер KAZ Minerals Владимир Ким заработал $9,2 млрд на добыче меди, отмечает издание.